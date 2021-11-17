Військові затримали озброєного російського терориста (фото, відео)

Бойовик є уродженцем Російської Федерації, який у 2018 році приєднався до незаконних збройних формувань

Росіянин йшов із спорядженим магазином від автомату Калашникова до позицій Збройних сил

Українські військовослужбовці затримали на лінії розмежування бойовика терористичного об’єднання «ЛНР». Зі спорядженим магазином від автомату Калашникова він рухався у бік українських позицій, повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

У бойовика виявили військовий квиток «ЛНР» та тимчасове посвідчення мешканця ОРДЛО. Після затримання бойовика українські військовослужбовці передали його контррозвідникам Служби безпеки України.

Відомо, що бойовик є уродженцем Російської Федерації, який у 2018 році приєднався до незаконних збройних формувань.

Там він був на «посадах»:

стрілка,

помічника гранатометника угруповання бойовиків,

брав участь в обстрілах підрозділів Операції Об’єднаних сил, у тому числі з крупнокаліберного кулемету «Утьос».

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчинені злочинів за:

ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);

ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань);

ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

До слова, напередодні у Росії під час п’яної бійки загинув бойовик «ДНР» та соратник «Мотороли».