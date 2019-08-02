Бойовики п'ять разів обстріляли українських захисників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Втрат з української сторони не зафіксовано», - заявили у штабі ООС

Упродовж доби ворог п'ять разів порушив заборону на використання будь-якої зброї. Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції українських підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це 2 серпня повідомляє штаб Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил: поблизу Новоселівки Другої з напрямку Василівки – застосовуючи ручний протитанковий гранатомет.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції українських захисників були обстріляні чотири рази:

двічі неподалік Нижньотеплого з напрямку Обозного – застосовуючи великокаліберний кулемет;

околиці Луганського з напрямку Нижнього Лозового – застосовуючи автоматичний гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю;

поряд Світлодарська з напрямку Лозового – застосовуючи великокаліберний кулемет.

«Втрат з української сторони не зафіксовано», - заявили у штабі ООС.

Нагадаємо, на КПВВ «Станиця Луганська», де триває розмінування території навколо зруйнованого автомобільного мосту, піротехніки виявили та знешкодили 31 вибухонебезпечний предмет.