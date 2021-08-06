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    Бойовики випустили 20 снарядів по околицях Галицинівки

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    Окупанти обстріляли позиції ООС біля Галицинівки з 122 мм артилерії - Бойовики випустили 20 снарядів по околицях Галицинівки
    Окупанти обстріляли позиції ООС біля Галицинівки з 122 мм артилерії
    Фото: ООС

    Ворог стріляв із окупованого селища Старомихайлівка

    Українська сторона СЦКК вкотре зафіксувала грубе порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ – гібридні сили РФ відкрили вогонь із артилерійських систем 122-го калібру по околицях села Галицинівка. Про це повідомила пресслужба командування Операції Об’єднаних сил.

    Зазначається, що обстріл вівся 5 серпня, з сьомої до восьмої години ранку.

    «Збройними формуваннями РФ з тимчасово окупованого населеного пункту Старомихайлівка був здійснений обстріл околиці населеного пункту Галицинівка із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, а саме артилерійських систем калібру 122 мм (20 снарядів)», – йдеться в повідомленні.

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    Бойовики випустили 20 снарядів по околицях Галицинівки
    Бойовики випустили 20 снарядів по околицях Галицинівки
    Бойовики випустили 20 снарядів по околицях Галицинівки

    Були виявлені місця попадань та розривів снарядів на сільськогосподарських угіддях та на ґрунтовій дорозі поблизу населеного пункту Галицинівка.

    Такі дії російських окупаційних військ спрямовані на подальшу ескалацію ситуації по всій лінії розмежування сторін.
    Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК проінформувала СММ ОБСЄ.

    Також сьогодні стало відомо, що нацгвардійці затримали під Маріуполем російського бойовика.

    Крім того, днями ексватажок «ДНР» зробив приголомшливе зізнання, чому Росії потрібна війна на Донбасі. Олександр Ходаковський говорить про те, що нібито кількість російського населення останніми роками швидко скорочується, і Путін хоче «відкусити» ще один шматок України, щоб покрити ці втрати.

    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі ДНР війна обстріл СЦКК озброєння
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    Бойовики випустили 20 снарядів по околицях Галицинівки