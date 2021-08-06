  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Денис Казанський
рус
    Думки вголос

    Росія фактично визнала, що не збирається повертати ОРДЛО Україні

    Росія фактично визнала, що не збирається повертати ОРДЛО Україні

    Кремль регулярно звинувачує нас у тому, що Україна не виконує Мінські угоди, але...

    Мовою оригіналу

    Лидер подконтрольной России группировки ДНР Пушилин заявил государственному информационному агентству РФ, что ни при каких обстоятельствах Донбасс не вернется в Украину. Фактически, это означает Москва отказывается от Минских соглашений и не собирается возвращать ОРДЛО.

    Ведь понятно, что смоляное чучелко самостоятельно такие заявления делать не будет, и в данном случае лишь озвучивает то, что ему написали на бумажке. Если бы просто брякнул, не подумавши – РИА Новости не выдали бы этот месседж.

    Кремль (и его украинская обслуга) регулярно обвиняет нас в том, что именно Украина не выполняет Минские соглашения и не хочет мира. В действительности же, как видим, сама же российская сторона прямо заявляет, что никакой реинтеграции Донбасса можно не ждать.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія бойовики на Донбасі ДНР Мінські угоди ОРДЛО
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Іванов
    Сергій Іванов

    Журналіст

    Михайло Гончар
    Михайло Гончар

    Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Олена Яхно
    Олена Яхно

    Журналіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія фактично визнала, що не збирається повертати ОРДЛО Україні