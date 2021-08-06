Росія фактично визнала, що не збирається повертати ОРДЛО Україні
Кремль регулярно звинувачує нас у тому, що Україна не виконує Мінські угоди, але...
Мовою оригіналу
Лидер подконтрольной России группировки ДНР Пушилин заявил государственному информационному агентству РФ, что ни при каких обстоятельствах Донбасс не вернется в Украину. Фактически, это означает Москва отказывается от Минских соглашений и не собирается возвращать ОРДЛО.
Ведь понятно, что смоляное чучелко самостоятельно такие заявления делать не будет, и в данном случае лишь озвучивает то, что ему написали на бумажке. Если бы просто брякнул, не подумавши – РИА Новости не выдали бы этот месседж.
Кремль (и его украинская обслуга) регулярно обвиняет нас в том, что именно Украина не выполняет Минские соглашения и не хочет мира. В действительности же, как видим, сама же российская сторона прямо заявляет, что никакой реинтеграции Донбасса можно не ждать.
Джерело: блог Дениса Казанського