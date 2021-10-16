«Правий сектор» повідомив про смерть керівника підрозділу організації у Станиці Луганській

Олександр Чекалов помер від важкої хвороби

«Правий сектор» повідомив про смерть свого представника на Луганщині – Олександра Чекалова.

«Сьогодні у засвіти відійшов наш побратим, керівник підрозділу «Правого сектору» Станиці Луганської Олександр Чекалов», – йдеться у повідомленні на сторінці організації у Facebook.

Як зазначається, Олександр був у числі перших бійців батальйону «Айдар» та одним із співзасновників, керівником підрозділу Аеророзвідки «Айдар».

Олександру було всього 58 років, коли важка хвороба забрала бійця.

Прощання з Чекаловим відбулося сьогодні о 15:00 год. Поховання відбулося на Пшеничному кладовищі Станиці Луганської.

До слова, в Києві відбулося урочисте відкриття пам’ятного хреста на честь захисників України всіх буремних часів боротьби за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.