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    «Правий сектор» повідомив про смерть керівника підрозділу організації у Станиці Луганській

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    Олександр Чекалов очолював підрозділ на Луганщині - «Правий сектор» повідомив про смерть керівника підрозділу організації у Станиці Луганській
    Олександр Чекалов очолював підрозділ на Луганщині
    фото facebook правого сектору

    Олександр Чекалов помер від важкої хвороби

    «Правий сектор» повідомив про смерть свого представника на Луганщині – Олександра Чекалова.

    «Сьогодні у засвіти відійшов наш побратим, керівник підрозділу «Правого сектору» Станиці Луганської Олександр Чекалов», – йдеться у повідомленні на сторінці організації у Facebook.

    Як зазначається, Олександр був у числі перших бійців батальйону «Айдар» та одним із співзасновників, керівником підрозділу Аеророзвідки «Айдар».

    Олександру було всього 58 років, коли важка хвороба забрала бійця.

    Прощання з Чекаловим відбулося сьогодні о 15:00 год. Поховання відбулося на Пшеничному кладовищі Станиці Луганської.

    До слова, в Києві відбулося урочисте відкриття пам’ятного хреста на честь захисників України всіх буремних часів боротьби за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.

    Теги: Луганщина Правий сектор Айдар смерть Facebook хвороби поховання
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    «Правий сектор» повідомив про смерть керівника підрозділу організації у Станиці Луганській