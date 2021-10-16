«Правий сектор» повідомив про смерть керівника підрозділу організації у Станиці Луганській
Олександр Чекалов помер від важкої хвороби
«Правий сектор» повідомив про смерть свого представника на Луганщині – Олександра Чекалова.
«Сьогодні у засвіти відійшов наш побратим, керівник підрозділу «Правого сектору» Станиці Луганської Олександр Чекалов», – йдеться у повідомленні на сторінці організації у Facebook.
Як зазначається, Олександр був у числі перших бійців батальйону «Айдар» та одним із співзасновників, керівником підрозділу Аеророзвідки «Айдар».
Олександру було всього 58 років, коли важка хвороба забрала бійця.
Прощання з Чекаловим відбулося сьогодні о 15:00 год. Поховання відбулося на Пшеничному кладовищі Станиці Луганської.
До слова, в Києві відбулося урочисте відкриття пам’ятного хреста на честь захисників України всіх буремних часів боротьби за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.