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    У США фрегат рознесли на шматки під час військових навчань: вражаюче відео

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    У США під час навчань потопили списаний фрегат USS Ingraham - У США фрегат рознесли на шматки під час військових навчань: вражаюче відео
    У США під час навчань потопили списаний фрегат USS Ingraham
    Фото: ВМС США

    Корабель розколовся навпіл і затонув

    Сполучені Штати провели масштабні військові навчання Large Scale Exercise 2021 у Тихому океані. Під час них підірвали списаний фрегат Ingraham типу Oliver Hazard Perry.

    Відео про це з'явилося на YouTube-каналі ВМС США.


    Видання The Drive повідомляє, що по списаному кораблю завдали кілька ракетних ударів, після чого по ньому випустили торпеду Mark 48. В результаті обстрілу корабель розколовся навпіл і затонув.

    Удари по списаному фрегату наносилися за допомогою протикорабельних ракет UGM-84 Harpoon та керованих авіабомб AGM-154 (JSOW).

    F/A-18 Super Hornet озброюють AGM-154. Фото: ВМФ США

    Окрім того, американські морські піхотинці випробували запуск протикорабельних ракет NSM (Naval Strike Missile) з нових безпілотних наземних пускових установок NMESIS.


    Зауважимо, що фрегати Oliver Hazard Perry будувалися з 1970-х років, кораблі цього типу все ще служать у ВМС ряду країн, наприклад, Туреччини, Австралії, Єгипту і Польщі.

    При цьому корабель Ingraham є останнім з вироблених в серії, він був виведений зі складу американського флоту в 2015 році.

    Тим часом президент Зеленський пообіцяв побудувати в Україні великий флот до 2035 року. Як згодом заявила депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Марія Іонова, Зеленський хизується кораблями, виробники яких сидять за ґратами.

    Слід також наагадати, що у серпні США допомогли відкрити у Бердянську базу Морської охорони.

    Раніше Британський королівський флот попрощався з кораблями, які передадуть ВМС України.

    Читайте також: Курт Волкер: У Вашингтоні ламають голову, як зробити візит Зеленського до США успішним


    Теги: вибух США зброя військові навчання військові корабель навчання ВМС
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    У США фрегат рознесли на шматки під час військових навчань: вражаюче відео