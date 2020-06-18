Венедіктова повідомила про закриття трьох справ проти Порошенка



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Генпрокурорка уточнила, що закриті провадження раніше були внесені в ЄРДР за заявою Андрія Портнова Фото: Главком

Справи закриті за відсутності складу злочину

Генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила про закриття трьох кримінальних проваджень, у яких фігурував експрезидент Петро Порошенко.

Про це вона заявила на брифінгу 18 червня.

«На минулому тижні три провадження стосовно призначення прем'єр-міністра за відсутності коаліції, втручання в діяльність Окружного адміністративного суду Києва, призначення членів Вищої Ради правосуддя — ці три провадження були закриті за відсутності складу злочину», - сказала вона.

Генпрокурорка уточнила, що ці провадження раніше були внесені в ЄРДР за заявою колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова.

Вона також підтвердила, що існує провадження щодо розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні Помісної церкви.

«Чому вона (інформація про цю справу — ред.) спливла сьогодні — мені невідомо», - уточнила Венедіктова. Водночас вона зазначила, що «у нас тисячі проваджень фактових є, і що стосується Порошенка, їх там до 20».

Венедіктова наголосила, що «ніхто у нашій країні не має відкривати провадження, щоб здійснювати політичний тиск»

«Але якщо є справи, і їх багато, їх треба або закривати, або йти з ними в суд, і нехай суд вирішує, виносить по них рішення, і це правильно, демократично, це правова держава», - зазначила генпрокурор.

Зазначимо, що колишній народний депутат від «Опозиційного блоку» Михайло Добкін заявив, що це він став ініціатором нової справи проти п'ятого президента Петра Порошенка через Томос.

Як повідомлялося, експрезидент Петро Порошенко у четвер під Печерським райсудом заявив, що щодо нього відкрито ще одне кримінальне провадження — щодо розпалювання релігійної ворожнечі через отримання Україною Томосу.

Згодом суд у справі Порошенка перенесли на 1 липня.

Напередодні адвокат Ілля Новіков заявив, що влада хоче арештувати Порошенка. При чому суддєю на засіданні буде скандальний Сергій Вовк.

10 червня у ДБР прокурори намагалися вручити Порошенку підозру. Натомість Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами та народними депутатами, щоб зустрітися із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.

Також адвокати Порошенка розказали, як ДБР зліпило «справу картин» на основі Вікіпедії.

Також зазначимо, що Помісна українська церква також зробила заяву на підтримку Порошенка.

Джерело: Укрінформ