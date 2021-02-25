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    Суд в окупованому Криму залишив двох політв'язнів під вартою до червня

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    Суд в окупованому Криму залишив двох політв'язнів під вартою - Суд в окупованому Криму залишив двох політв'язнів під вартою до червня
    Суд в окупованому Криму залишив двох політв'язнів під вартою

    Київський районний суд подовжив термін тримання під вартою двом політв'язням - Аліму Суф'янову і Сейрану Хайредінову

    В окупованому Криму «суд» подовжив до 2 червня тримання під вартою двох кримських татар, затриманих у липні минулого року.

    Про це у Фейсбуці повідомляє Кримська солідарність.

    «Київський районний суд подовжив термін тримання під вартою двом політв'язням - Аліму Суф'янову і Сейрану Хайредінову. Вони залишаться в СІЗО Сімферополя до 2 червня цього року», – йдеться в повідомленні.

    Судове засідання номінально проходило у відкритому режимі, проте на процес були допущені тільки дружини учасників справи.

    Як повідомлялося, 7 липня 2020 року в ході масових обшуків в Криму було затримано сімох осіб. Київський райсуд Сімферополя обрав для шістьох затриманих запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ісмет Ібрагімов, Зекір'я Муратов, Вадим Бектеміров, Еміль Зіядінов, Алім Суф'янов, Сейран Хайретдінов були заарештовані в залі суду, їх ув’язнили у СІЗО. Олександр Сизіков, який має інвалідність І групи по зору, відправлений під домашній арешт.

    Усі затримані обвинувачуються в причетності до ісламської політичної партії Хізб ут-Тахрір. Вона визнана терористичною в Росії, але без обмежень діє у багатьох країнах світу.

    На ці арешти тоді зреагували МЗС України, омбудсмен Людмила Денісова, а також Представництво Президента України в АР Крим. Засудили затримання активістів і в Євросоюзі.

    Теги: МЗС Крим окупанти суд СІЗО політв’язні арешт
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