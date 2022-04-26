Виробник танків Rheinmetall запросив дозвіл на експорт техніки в Україну

Танки Leopard 1 різних модифікацій були на озброєнні Бундесверу до 2010 року

Ідеться про 88 танків Leopard 1A5 і 100 машин піхоти Marder

Німецьке підприємство оборонної промисловості Rheinmetall запросило в уряду дозвіл на експорт в Україну 88 танків Leopard 1A5 і 100 машин піхоти Marder. Про це повідомляє Reuters.

Раніше в понеділок джерело в оборонній галузі повідомило агентству, що Rheinmetall також запросило дозвіл на експорт в Україну 100 старих бойових машин піхоти Marder. Але для цього йому необхідно отримати дозвіл уряду ФРН – за яким представники Rheinmetall вже офіційно звернулися до адміністрації канцлера Олафа Шольца.

Як зазначив речник німецького уряду, рішення з цих питань буде ухвалене найближчим часом. У разі його ухвалення це буде перша поставка німецького важкого озброєння в Україну.

Як пише німецька газета Die Welt, посилаючись на документи, з якими змогли ознайомитися журналісти, концерн також може відправити перші 22 танки Leopard 1A5 упродовж кількох тижнів, а решту – до кінця року.

Танки Leopard 1 різних модифікацій були на озброєнні Бундесверу до 2010 року, потім їм на зміну прийшли принципово нові Leopard 2. Однак і Leopard 1 досі перебуває на озброєнні армій багатьох країн світу і постійно модернізується.

Нагадаємо, у середині квітня стало відомо, що німецький виробник озброєння Rheinmetall готовий передати Україні бойові танки Leopard 1.

Тоді генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив про те, що перші Leopard 1 можуть бути доставлені в Україну через шість тижнів.

Як стало відомо 25 квітня, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив, що його країна передала Україні свої танки, а натомість отримала техніку від Великої Британії. Однак розкрити подробиці цієї військової допомоги Моравецький відмовився.