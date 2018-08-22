Бразильському екс-бойовику «ДНР» Лусваргі ще на два місяці продовжили арешт



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Колишній бойовик «ДНР» Рафаель Лусваргі

Наступне судове засідання в кримінальному провадженні відбудеться 9 жовтня

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області на два місяці продовжив термін тримання під вартою бразильця, екс-бойовика «ДНР» Рафаеля Лусваргі.

Про це йдеться в повідомленні суду на сторінці у Facebook.

«За клопотанням прокурора обвинуваченому постановою суду продовжили дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб, а саме до 19 жовтня 2018 року», – йдеться в повідомленні.

Наступне судове засідання в цьому кримінальному провадженні відбудеться 9 жовтня 2018 року.

Раніше Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області взяв під варту бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на боці «ДНР».

Як повідомляв «Главком», 4 травня у Києві націоналісти організації С14 схопили бразильського бойовика Маркуса Лусваргі, який воював на боці «ДНР».

Посольство Бразилії в Україні відмовилося допомагати бразильцю Рафаелю Лусваргі, який воював на боці проросійських бойовиків на Донбасі.

Лусваргі був засуджений вже в січні 2017 року до 13 років в'язниці. Однак у серпні 2017 вирок бразильському бойовику скасували і призначили розгляд справи. Одна з причин - порушення підсудності.

На початку травня стало відомо, що бразилець, який воював на боці «ДНР», живе у московському монастирі в Києві.