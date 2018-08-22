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    Бразильському екс-бойовику «ДНР» Лусваргі ще на два місяці продовжили арешт

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    Колишній бойовик &laquo;ДНР&raquo; Рафаель Лусваргі - Бразильському екс-бойовику «ДНР» Лусваргі ще на два місяці продовжили арешт
    Колишній бойовик «ДНР» Рафаель Лусваргі

    Наступне судове засідання в кримінальному провадженні відбудеться 9 жовтня

    Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області на два місяці продовжив термін тримання під вартою бразильця, екс-бойовика «ДНР» Рафаеля Лусваргі.

    Про це йдеться в повідомленні суду на сторінці у Facebook.

    «За клопотанням прокурора обвинуваченому постановою суду продовжили дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб, а саме до 19 жовтня 2018 року», – йдеться в повідомленні.

    Наступне судове засідання в цьому кримінальному провадженні відбудеться 9 жовтня 2018 року.

    Раніше Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області взяв під варту бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на боці «ДНР». 

    Як повідомляв «Главком», 4 травня у Києві націоналісти організації С14 схопили бразильського бойовика Маркуса Лусваргі, який воював на боці «ДНР». 

    Посольство Бразилії в Україні відмовилося допомагати бразильцю Рафаелю Лусваргі, який воював на боці проросійських бойовиків на Донбасі.

    Лусваргі був засуджений вже в січні 2017 року до 13 років в'язниці. Однак у серпні 2017 вирок бразильському бойовику скасували і призначили розгляд справи. Одна з причин - порушення підсудності.

    На початку травня стало відомо, що бразилець, який воював на боці «ДНР», живе у московському монастирі в Києві.

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