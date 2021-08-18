Британія дозволила щеплювати дітей вакциною Moderna
У червні британський регулятор з лікарських засобів дозволив використання вакцини компаній Pfizer-BioNTech для підлітків
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Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення підтвердило, що вакцина безпечна й ефективна для цієї вікової групи
Уряд Великої Британії схвалили використання вакцини Moderna проти Covid-19 для дітей 12-17 років. Про це повідомляється на сторінці уряду Британії.
Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення (MHRA) підтвердило, що вакцина безпечна й ефективна для цієї вікової групи.
У червні британський регулятор з лікарських засобів MHRA дозволив використання вакцини від коронавірусу компаній Pfizer-BioNTech для підлітків віком 12-15 років.
Раніше повідомлялося, що влада Британії не збиралася проводити масову вакцинацію від Covid-19 серед дітей і підлітків.
Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я заявляють, що понад 80% усіх померлих від Covid-19 в Україні – це люди старші 60 років.
Також ексзаступник глави МОЗ Павло Ковтонюк закликав лікарні терміново готуватися до нової хвилі пандемії.