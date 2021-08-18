Британія дозволила щеплювати дітей вакциною Moderna



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У червні британський регулятор з лікарських засобів дозволив використання вакцини компаній Pfizer-BioNTech для підлітків Фото з відкритих джерел

Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення підтвердило, що вакцина безпечна й ефективна для цієї вікової групи