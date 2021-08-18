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    Британія дозволила щеплювати дітей вакциною Moderna

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    У червні британський регулятор з лікарських засобів дозволив використання вакцини компаній Pfizer-BioNTech для підлітків - Британія дозволила щеплювати дітей вакциною Moderna
    У червні британський регулятор з лікарських засобів дозволив використання вакцини компаній Pfizer-BioNTech для підлітків
    Фото з відкритих джерел

    Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення підтвердило, що вакцина безпечна й ефективна для цієї вікової групи

    Уряд Великої Британії схвалили використання вакцини Moderna проти Covid-19 для дітей 12-17 років. Про це повідомляється на сторінці уряду Британії.
    Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення (MHRA) підтвердило, що вакцина безпечна й ефективна для цієї вікової групи.
    У червні британський регулятор з лікарських засобів MHRA дозволив використання вакцини від коронавірусу компаній Pfizer-BioNTech для підлітків віком 12-15 років.
    Теги: Велика Британія вакцинація коронавірус
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    Британія дозволила щеплювати дітей вакциною Moderna