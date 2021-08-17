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    80% померлих від ковіду – старші за 60 років: дані МОЗ

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    Усі вакцини пройшли суворі перевірки на безпечність та ефективність - 80% померлих від ковіду – старші за 60 років: дані МОЗ
    Усі вакцини пройшли суворі перевірки на безпечність та ефективність
    Фото з відкритих джерел

    Літні люди знаходяться в зоні найвищого ризику від коронавірусної хвороби

    У Міністерстві охорони здоров'я заявляють, що понад 80% усіх померлих від Covid-19 в Україні – це люди старші 60 років. Про це МОЗ повідомило у Facebook.

    Станом на 14 серпня від коронавірусної хвороби померли 53 255 осіб, з них 43 566 – у віці 60+.

    «Це ще одне свідчення того, що літні люди знаходяться в зоні найвищого ризику від коронавірусної хвороби. Причому чим старша особа, тим вищий цей ризик. Так, частка людей віком 60-69 років серед померлих складає 29% (15 533 осіб), а людей віком від 70 років – 52% (28 033)», – ідеться в повідомленні.

    У МОЗ нагадали, що єдиним способом захиститися від важкого перебігу та смерті від Covid-19 є вакцинація. Вакцинація від Covid-19 в Україні безоплатна та добровільна.

    «Усі вакцини, які використовує Україна, пройшли суворі перевірки на безпечність та ефективність та схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я для екстреного застосування. Їхня ефективність у запобіганні госпіталізації та смерті вища за 90%», – сказано в повідомленні.

    У МОЗ закликали українців допомогти своїм літнім родичам та знайомим записатися на щеплення від Covid-19 і записатися самим.

    Дізнатися більше можна на сайті https://vaccination.covid19.gov.ua/ та за телефоном гарячої лінії МОЗ 0-800-60-20-19.

    Нагадаємо, нашим лікарням треба готуватися до напливу «ковідних» пацієнтів вже зараз, бо ліжка будуть заповнюватися дуже швидко. Такий прогноз в інтерв’ю «Главкому» дав ексзаступник міністра охорони здоров’я, співзасновник Українського центру охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

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    «Ситуація точно буде складніша, ніж під час зимового спалаху»

    Нашим лікарням треба готуватися до напливу «ковідних» пацієнтів вже зараз, бо ліжка будуть заповнюватися дуже швидко. Такий прогноз в інтерв’ю «Главкому» дав ексзаступник міністра охорони здоров’я, співзасновник Українського центру охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

    Теги: Україна хвороби щеплення вакцинація
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    80% померлих від ковіду – старші за 60 років: дані МОЗ