80% померлих від ковіду – старші за 60 років: дані МОЗ

Літні люди знаходяться в зоні найвищого ризику від коронавірусної хвороби

У Міністерстві охорони здоров'я заявляють, що понад 80% усіх померлих від Covid-19 в Україні – це люди старші 60 років. Про це МОЗ повідомило у Facebook.

Станом на 14 серпня від коронавірусної хвороби померли 53 255 осіб, з них 43 566 – у віці 60+.

«Це ще одне свідчення того, що літні люди знаходяться в зоні найвищого ризику від коронавірусної хвороби. Причому чим старша особа, тим вищий цей ризик. Так, частка людей віком 60-69 років серед померлих складає 29% (15 533 осіб), а людей віком від 70 років – 52% (28 033)», – ідеться в повідомленні.

У МОЗ нагадали, що єдиним способом захиститися від важкого перебігу та смерті від Covid-19 є вакцинація. Вакцинація від Covid-19 в Україні безоплатна та добровільна.

«Усі вакцини, які використовує Україна, пройшли суворі перевірки на безпечність та ефективність та схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я для екстреного застосування. Їхня ефективність у запобіганні госпіталізації та смерті вища за 90%», – сказано в повідомленні.

У МОЗ закликали українців допомогти своїм літнім родичам та знайомим записатися на щеплення від Covid-19 і записатися самим.

Дізнатися більше можна на сайті https://vaccination.covid19.gov.ua/ та за телефоном гарячої лінії МОЗ 0-800-60-20-19.

Нагадаємо, нашим лікарням треба готуватися до напливу «ковідних» пацієнтів вже зараз, бо ліжка будуть заповнюватися дуже швидко. Такий прогноз в інтерв’ю «Главкому» дав ексзаступник міністра охорони здоров’я, співзасновник Українського центру охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

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