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    Помер 19-річний футболіст: у нього був позитивний тест на ковід

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    Медикам не вдалося врятувати Тампво - Помер 19-річний футболіст: у нього був позитивний тест на ковід
    Медикам не вдалося врятувати Тампво
    Фото: @atleticotermefiuggi

    Італійський футболіст Марко Тампво помер від серцевого нападу

    Футболіст італійського клубу «Атлетіко Терме Фьюджи» Марко Тампво помер у віці 19 років. Про це повідомляє The Sun.

    Спортсмену стало погано через кілька днів після позитивного тесту на Covid-19. Батьки викликали швидку допомогу, проте медикам не вдалося врятувати Тампво. Можлива причина смерті гравця – серцевий напад.

    Після здачі позитивного тесту на коронавірус Тампво перебував у себе вдома в передмісті Рима.

    Стан футболіста погіршився в неділю. Тампво виступав в Серії D – четвертому за силою дивізіоні чемпіонату Італії і одночасно вищому в аматорському футболі.

    Нагадаємо, уся Нова Зеландія перебуватиме на жорсткому карантині, оскільки в Окленді був зареєстрований перший за останні півроку випадок коронавірусу.

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    Теги: коронавірус
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    Помер 19-річний футболіст: у нього був позитивний тест на ковід