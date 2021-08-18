Помер 19-річний футболіст: у нього був позитивний тест на ковід

Італійський футболіст Марко Тампво помер від серцевого нападу

Футболіст італійського клубу «Атлетіко Терме Фьюджи» Марко Тампво помер у віці 19 років. Про це повідомляє The Sun.

Спортсмену стало погано через кілька днів після позитивного тесту на Covid-19. Батьки викликали швидку допомогу, проте медикам не вдалося врятувати Тампво. Можлива причина смерті гравця – серцевий напад.

Після здачі позитивного тесту на коронавірус Тампво перебував у себе вдома в передмісті Рима.

Стан футболіста погіршився в неділю. Тампво виступав в Серії D – четвертому за силою дивізіоні чемпіонату Італії і одночасно вищому в аматорському футболі.

Нагадаємо, уся Нова Зеландія перебуватиме на жорсткому карантині, оскільки в Окленді був зареєстрований перший за останні півроку випадок коронавірусу.

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