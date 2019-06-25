Британія не готова брати участь у війні США проти Ірану



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Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант

Лондон готовий уважно розглянути будь-яке прохання Вашингтону

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант заявив про те, що Велика Британія не готова приєднатися до військової операції США проти Ірану, якщо Вашингтон попросить Лондон піти на такий крок. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Хоча керівник британського зовнішньополітичного відомства відзначив, що йому важко уявити, щоб США попросили Велику Британію піти саме на такий крок.

За словами Джеремі Ханта, дві країни є найближчими союзниками, які постійно ведуть двосторонній діалог із усіх найважливіших питань світової політики. Як наслідок, Лондон готовий уважно розглянути будь-яке прохання Вашингтону.

Глава британського МЗС заявив, що на думку Лондона Франція і ФРН мають послідовно дотримуватися зі свого боку угоди 2015 року щодо ядерної програми Ірану. Лише це, як наголосив Джеремі Хант, виступаючи в парламенті, допоможе гарантувати те, що Близький Схід буде без’ядерним регіоном.

Між іншим, сьогодні президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану потужною відповіддю аж до знищення в разі будь-якої нової атаки проти Сполучених Штатів.

До слова, Федеральне управління цивільної авіації США видало екстрену постанову, яка забороняє американським авіаперевізникам літати в повітряному просторі Ірану над Ормузькою протокою і Оманською затокою на фоні загострення протиріч між Вашингтоном і Тегераном.

Адміністрація Дональда Трампа відмовилася в останній момент від ударівпроти Ірану у відповідь за збиття американського безпілотника. Причини відмови від ударів не повідомляються, як і те, відмова має постійний чи тимчасовий характер.

Міністерство оборони США поділилося із журналістами деталями інциденту щодо збиття американського безпілотника Іраном.