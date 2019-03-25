Британські ЗМІ: Тереза Мей готова піти у відставку



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Глава уряду Великої Британії Тереза Мей все ближче до відставки

Прем’єр-міністр готова відмовитися від посади, якщо консерватори підтримають угоду про вихід із ЄС

Політичний оглядач каналу ITV News Роберт Пестон заявив про те, що за його інформацією глава уряду Великої Британії Тереза Мей під час зустрічі із представниками Консервативної партії озвучила можливість відмови від посади. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Британський прем’єр готова обміняти свою посаду на згоду консерваторів підтримати угоду про вихід із ЄС, яка до цього двічі провалювалася в Палаті громад. Мова йде також й про можливість особливого режиму кордону між Республікою Ірландія і британською Північною Ірландією, якщо Лондон і Брюссель в майбутньому не домовляться про новий формат відносин в сфері торгівлі.

Про такий сценарій Тереза Мей заявила депутатам Борису Джонсону, Яну Сміту, Стіві Бейкеру, Джейкобу Ріс-Моггу, Девіду Дейвісу, які належать до прихильників радикального розриву із ЄС (Hard Brexit). При цьому глава британського кабінету міністрів не озвучила якихось конкретних деталей щодо такого розвитку подій. Це, на думку Роберта Пестона, ставить під сумнів реалізацію пропозиції, яку озвучила Тереза Мей, зважаючи на низький рівень довіри.

Як стало відомо раніше, зустріч глави уряду Великої Британії Терези Мей в заміській резиденції Чекерс із представниками ворогуючих фракцій Консервативної партії щодо питань виходу із ЄС завершилася без домовленості.

Тим часом петиція за те, щоб Великобританія залишилася в Євросоюзі, набрала понад 5 мільйонів підписів.

До слова, за інформацією ЗМІ, кабінет британського прем'єр-міністра готує проти Терези Мей повномасштабну змову з метою усунення її від влади.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Лондона мільйон людей вийшли на акцію протесту проти виходу Британії з Євросоюзу і з вимогою провести новий референдум щодо Brexit.

Організатори були впевнені, що акція буде масштабнішою за ту, що відбулася в жовтні минулого року. Тоді, за їхніми словами, на акцію вийшли близько 700 тисяч учасників.

До слова, лідери країн Євросоюзу під час саміту 21 березня погодилися відтермінувати вихід Великої Британії з Євросоюзу до 22 травня, але за умови, якщо британський парламент підтримає угоду Лондона з Брюсселем.

Європейська Рада визначила декілька сценаріїв щодо виходу Великобританії з ЄС та визначила дві дати реалізації статті 50 Угоди ЄС.

Також ЗМІ повідомляли, що у ЄС припускають відтермінування Brexit до кінця року.

До слова, експерти оцінили збитки від Brexit в десятки мільярдів євро.