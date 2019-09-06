Британський парламент повторно голосуватиме щодо дострокових виборів



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Нове голосування відбудеться 9 вересня

Парламент Великої Британії 9 вересня знову голосуватиме щодо того, чи проводити дострокові вибори 15 жовтня.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«4 вересня прем’єр-міністр Борис Джонсон не отримав достатньо голосів для того, щоб призначити дострокові вибори. Йому було потрібно 434 голоси, але «за» проголосували лише 298 законодавців», - йдеться у повідомленні.

Також 4 вересня парламент підтримав законопроєкт, що блокує плани прем’єр-міністра Бориса Джонсона стосовно того, щоб країна залишила Євросоюз без угоди.

Законодавці проголосували за поправки до законопроєкту, згідно з яким Джонсон має попросити відтермінування Брекзиту до 31 січня, якщо не буде погоджена нова угода про вихід Британії з ЄС.

Документ тепер надійде на розгляд верхньої палати парламенту – Палати лордів.

Джонсон, який хоче вивести Британію з ЄС 31 жовтня, навіть без угоди, пообіцяв, що ніколи не дозволить перенесення Брекзиту, і вніс до парламенту пропозицію провести дострокові вибори 15 жовтня.

Раніше повідомлялося, що у Британії по всій країні почалися акції протесту проти рішення Боріса Джонсона призупинити роботу парламенту напередодні Brexit.