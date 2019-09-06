Албанія готується до початку перемовин про вступ до ЄС



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Прапори Албанії та Євросоюзу

Разом з Албанією право на початок перемовин про вступ до ЄС має також Північна Македонія

Албанія може вже наступного місяця розпочати офіційні перемовини про вступ до Європейського Союзу.

Про це заявив в.о. міністра з питань Європи та закордонних справ Албанії Гент Сакай.

«Албанія має попередню політичну згоду від Європейської комісії. Країна знаходиться у перших рядах та сподівається розпочати перемовини про вступ до ЄС», - сказав Сакай.

Водночас, він визнав що процес набуття членства у ЄС «залежить не лише від Албанії, але й розвитку ситуації в Європі».

«Ми працюємо не лише над тим, аби розпочати перемовини, але й над тим, аби опинитися у правильному становищі після їх старту», - наголосив в.о. глави МЗС.

Сакай додав, що разом з Албанією право на початок перемовин про вступ до ЄС має також Північна Македонія.

«Не повинно бути поділу між Албанією та Північною Македонією стосовно початку перемовин про вступ 18 жовтня. Албанія виконала усі вимоги й має потенціал продовжувати рухатися шляхом інтеграції», - зауважив він.

Нагадаємо: у червні ЄС відклав початок офіційних перемовин про набуття членства в ЄС Албанією та Північною Македонією до жовтня. Єврокомісія рекомендувала, аби ці перемовини велися із обома балканськими державами після втілення ними необхідних реформ.

Джерело: Укрінформ