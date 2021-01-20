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    У світі

    У світі зафіксували рекордну смертність від коронавірусу за тиждень – ВООЗ

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    У світі зафіксували рекордну смертність від коронавірусу за тиждень – ВООЗ

    У порівнянні з попереднім тижнем кількість смертей збільшилася на 9%

    Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про рекордну смертність серед пацієнтів з коронавірусом за тиждень.

    Про це повідомляє пресслужба ВООЗ.

    За даними ВООЗ, з 11 по 17 січня в світі від наслідків захворювання померло 93 882 особи.

    У порівнянні з попереднім тижнем кількість смертей збільшилася на 9%.

    Всього в світі жертвами захворювання стали понад два мільйони осіб.

    При цьому число виявлених випадків зараження в світі скоротилося на 6% в порівнянні з попереднім тижнем, склавши 4,7 мільйона осіб.

    Всього, за даними ВООЗ, в світі коронавірусом заразилися понад 94 мільйонів осіб.

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1167655 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 18 січня зафіксовано 3939 хворих на коронавірус. 

    Теги: ВООЗ коронавірус
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