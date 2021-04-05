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    «Британський» штам уражає молодих і здорових. Лікар розповів про нову небезпеку Covid-19

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    Люди стали тяжче хворіти на коронавірус: лікарні переповнені&nbsp; - «Британський» штам уражає молодих і здорових. Лікар розповів про нову небезпеку Covid-19
    Люди стали тяжче хворіти на коронавірус: лікарні переповнені 
    Фото: Суспільне Миколаїв

    У разі інфікування «британським» штамом навіть люди без супутніх патологій часто мають тяжкий або критичний перебіг захворювання

    Новий штам збудника Covid-19, який вперше був виявлений у Великій Британії та згодом поширився в Україні та інших країнах світу, частіше вражає молодих і здорових людей, а також спричиняє тяжчий перебіг захворювання у вагітних. Про це під час пресконференції розповів професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету імені Богомольця Сергій Дубров.

    «Є відмінності між штамами, і про це вже говорять практично всі лікарі. З клінічної точки зору вони полягають в тому, що більше молодих хворих. Досить багато молодих пацієнтів фізично здорових, і в основному це – чоловіки віком 27-44 роки», – пояснив експерт.

    При цьому він зазначив, що у разі інфікування цим штамом навіть люди без супутніх патологій часто мають тяжкий або критичний перебіг захворювання. За словами експерта, також «британський» штам важче переносять вагітні.

    «Коли ми мали справу з «уханьським» штамом, то на кінець грудня серед 1633 вагітних померло 5. Тобто летальність становила 0,03% – набагато менше, ніж у загальній популяції людей. І от лише за вчорашній день два регіони телефонували, консультувалися стосовно критичного перебігу у вагітних в третьому триместрі вагітності. Вирішувалося питання переведення на штучну вентиляцію легень і в одній області, і в другій», – повідомив Дубров.

    На думку лікаря, тяжкий перебіг хвороби у вагітних, найімовірніше, пов’язаний з інфікуванням новим штамом.

    «Він є набагато тяжчим, порівняно з уханьським, коли ми, умовно кажучи, взагалі не мали з вагітними проблем. У переважної більшості вагітних перебіг був легкий», – додав він.

    За словами Дуброва, також у разі інфікування «британським» штамом ризик критичного перебігу хвороби зберігається значно довше.

    «Якщо при варіанті інфікування «уханьським штамом» пік або ризик критичного перебігу розвивався на 8-13 добу, то зараз я бачу, що навіть і на третьому тижні, і в кінці третього тижня, коли пацієнти виписуються на амбулаторне лікування, або переводяться з інтенсивної терапії, ми знову маємо піке, знову з вираженою цитокіновою відповіддю і тяжким рецидивом, тяжким перебігом самого захворювання», – підсумував лікар.

    Додамо, що минулого тижня очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що новий «південноафриканський» штам коронавірусу, що було виявлено в Україні, є більш агресивним, ніж «британський штам».

    1 квітня Степанов казав, що «південноафриканський» штам коронавірусу лабораторно підтвердили у двох областях України.

    Повідомлялося, що в Україні циркулює понад 30 генотипів коронавірусу.

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    Теги: діти медицина лікар лікарня хвороби коронавірус
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