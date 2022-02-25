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    «Були на навчаннях у Криму». Російські десантники здалися у полон (відео)

    Раніше стало відомо, що 24 лютого під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади з Росії. - «Були на навчаннях у Криму». Російські десантники здалися у полон (відео)
    Раніше стало відомо, що 24 лютого під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади з Росії.
    скріншот з відео

    Окупанти заявили, що начебто не знали, що їх привели до України воювати

    Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний оприлюднив чергове відео із затриманими російськими військовими. Цього разу у полон здалися капітан Михоєв і єфрейтор Касаткін з 11 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади, яка дислокується в Улан-Уде (Росія).

    Взяті окупанти сказали, що були на навчаннях у Криму і начебто не знали, що їх привели до України воювати.

    Раніше Головнокомандувач Збройних Сил України інформував, що 24 лютого під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади.

    Також журналіст «Слідство. Інфо» Дмитро Реплянчук на своїй Facebook-сторінці повідомив, що разом з командою встановив особу льотчика, якого збили українські військові під Гостомелем.

    «Це командир ескадрильї 319 окремого вертолітного полку (військової частини 13984) Айрат Сафаргалєєв. Це військова частина з села Чернігівка в Приморському краї Росії», – написав Реплянчук.

    Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський 24 лютого підписав указ «Про загальну мобілізацію в Україні». Вона буде проводитися протягом 90 днів.

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    Теги: Росія окупанти війна полон президент
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    «Були на навчаннях у Криму». Російські десантники здалися у полон (відео)