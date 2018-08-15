Суд призначив судово-медичне обстеження екс-заступнику командира «Торнадо»



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Фото: Радіо Свобода Архівне фото. Засідання у справі «торнадівців» в Оболонському суді, серпень 2016 року

Суд частково задовольнив заяву адвоката про нібито незаконне перебування Цукури в місцях позбавлення волі

Слідчий суддя Ірпінського міського суду в Київській області призначив невідкладне судово-медичне обстеження колишньому заступнику голови роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо» Миколі Цукурі.

Це рішення суд ухвалив на прохання адвоката Цукури. Той стверджує, що його підзахисного побили.

Таким чином суд частково задовольнив заяву адвоката про нібито незаконне перебування Цукури в місцях позбавлення волі.

Нагадаємо, ввечері 9 серпня у Лук’янівському СІЗО у Києві відбулася акція непокори екс-бійців колишнього добровольчого спецпідрозділу МВС «Торнадо». Події з СІЗО наживо транслював у Facebook один з ув’язнених, який був у камері з екс-бійцями. Екс-бійці заявили, що їх намагаються вивезти у невідомому напрямку. За їхніми словами, вони не порушували умов утримування і не розуміють дій тюремної адміністрації. На відео видно, що люди в камері озброєні, в одного чоловіка в руках молоток.

Адвокат «торнадівців» Юрій Кармазін у Facebook заявив про побиття правоохоронцями.

Згодом прокуратура пояснила, що відбувалось у СІЗО.

Джерело: Радіо Свобода