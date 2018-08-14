Бунт «Торнадо»: у камерах екс-бійців знайшли ножі, біти та свастику



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Фото: ГПУ У камері екс-бійців «Торнадо» у Лук’янівському СІЗО провели обшуки

У відповідь на обшуки «торнадівц» почали чинити опір працівникам Державної кримінально-виконавчої служби, військової прокуратури та СБУ

Правоохоронці провели обшуки у камерах Лук’янівського СІЗО Києва, де 9 серпня засуджені екс-бійці спецроти «Торнадо» влаштували бунт.

Про це у Тwitter повідомила речник генпрокурора Лариса Сарган.

«Обшуки в камерах Лук’янівського СІЗО. Вони точно герої?», - написала Сарган.

Вона не уточнила, ні коли саме проводили обшуки, ні що вилучили, лише оприлюднила кілька фото. У камері екс-бійців розформованої спецроти МВС «Торнадо» знайшли ножі, біти, алкоголь і прапор з нацистською символікою.

На своїй сторінці у Facebook речник Генпрокуратури Андрій Лисенко уточнив, що в ході обшуку було виявлено та вилучено комп'ютерну техніку, заборонені предмети, в тому числі зброю: саморобні вибухові пакети, кийки та холодну зброю.

У відповідь на це «торнадівц» почали чинити опір працівникам Державної кримінально-виконавчої служби, військової прокуратури та СБУ. При цьому, ув’язнені погрожували фізичною розправою та вбивством, організацією масових заворушень, облили правоохоронців бензином, намагались їх підпалити, а також кидали саморобні вибухові пристрої, начинені металевими предметами.

Внаслідок цього силовики отримали тілесні ушкодження.

Лисенко зазначив, що цього ж дня, 9 серпня 2018 року, до ЄРДР були внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ст. 348 КК України («Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця»; покарання - позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі).

Слідчі та прокурори дозволили продемонструвати знахідки, які були виявлені в камері утримуваних під час обшуку.

Нагадаємо, ввечері 9 серпня у Лук’янівському СІЗО у Києві відбулася акція непокори екс-бійців колишнього добровольчого спецпідрозділу МВС «Торнадо». Події з СІЗО наживо транслював у Facebook один з ув’язнених, який був у камері з екс-бійцями. Екс-бійці заявили, що їх намагаються вивезти у невідомому напрямку. За їхніми словами, вони не порушували умов утримування і не розуміють дій тюремної адміністрації. На відео видно, що люди в камері озброєні, в одного чоловіка в руках молоток.

Адвокат «торнадівців» Юрій Кармазін у Facebook заявив про побиття правоохоронцями.

Згодом прокуратура пояснила, що відбувалось у СІЗО.