Буревій у Європі забрав уже вісім життів

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У Німеччині пориви вітру сягали до 160 метрів за секунду

Люті вітри, з поривами понад 200 км / год, дісталися Корсики, посиливши лісову пожежу, що спалахнула в ніч на 11 лютого на французькому острові. Кількість жертв у Європі в результаті штормів, що тривають цими днями, зросла до восьми осіб.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

До боротьби з пожежею залучили понад 300 вогнеборців, два порти закрили, а рейси на Корсику - скасували. Електроенергії не стало у 2000 будинків.

Буря продовжує бити по інших частинах Європи. Повалені дерева перекривали дороги та залізничні колії на півдні Німеччини та Австрії. Внаслідок негоди жертви є у Польщі, Швеції, Великій Британії, Словенії, Німеччині та Чехії.

У північній Баварії, де було зафіксовано порив вітру у понад 160 км/год, шторм обірвав рекордну кількість електромереж.

Нагадаємо, у понеділок потужний ураган накрив Європу: загинуло щонайменше шестеро людей.

В Україні також вирувала негода. Так, 10 лютого на Прикарпатті вітер позривав дахи та залишив без світла 45 селищ.

До слова, в українських Карпатах випало понад метр снігу. Крім того, метеорологи оголосили штормове попередження: в Україні різко погіршиться погода.