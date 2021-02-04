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    Думки вголос

    Чи дійсно Порошенко повернув Медведчука в політику?

    • Володимир Ар`єв

      Народний депутат

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Чи дійсно Порошенко повернув Медведчука в політику?

    Під час правління Порошенка ГПУ порушила проти Медведчука справи за статтями про державну зраду і зазіхання на суверенітет України

    Зеленські паблікі взбурлили фейками і брехнею. Єдина війна з інфопомийками – факти. Вони наступні:

    Брехня: Порошенко повернув Медведчука в політику.

    Факт: Медведчук під час президентства Порошенка брав участь лише у звільненні заручників і полонених. Все. Крім того, в 2014 році під час виборів до ВР, коли Порошенко був президентом, Медведчук не наважився балотуватись. У 2015 році на місцевих виборах також. Навіть на Сході чи Півдні, де мав би певні шанси. У Верховну Раду Медведчук зайшов аж у 2019 році, під час правління Зеленського.

    Брехня: При Порошенку Медведчука ніхто не чіпав і навіть справ не порушували.

    Факт: Під час правління Порошенка у лютому 2019 року ГПУ порушила проти Медведчука справи за статтями про державну зраду і зазіхання на суверенітет України. А от у 2020 році СБУ Зеленського вже не знайшла сепаратизму у його висловлюваннях, хоча Медведчук прямо закликав до створення автономії на Донбасі. (посилання в коментарях)

    Брехня: Порошенко і його партія підтримали Медведчука після запровадження санкцій проти його каналів.

    Факт: Жодного слова підтримки ані Порошенко, ані жоден депутат ЄС не висловив. Крім того, варто нагадати, що депутати «Європейської Солідарності», а до того ще депутати БПП, припинили відвідувати канали Медведчука. Зате «Слуги народу» активно користувалися їхніми послугами і були постійними гостями на всіх ток-шоу прокремлівських, тепер вже підсанкційних, каналів. Та й, загалом, проти Медведчука, як бачите, жодних санкцій наразі Зеленський і його офіс не запровадили. Більше того, ОПУ співпрацював з каналами Медведчука, про це пару тижнів тому відверто розповідала ЗМІ ексголова комітету, «Слуга народу» Єлизавета Ясько. І не далі, як 9 грудня радник Єрмака Арестович сказав, що канали Медведчука не є ворожими і діють за законом.

    З такими фейкометами, як інформаційні підрозділи ОПУ, і зовнішнього втручання не треба. Прошу репост – для очищення інформаційного простору від Зе-брехні.

    Джерело: блог Володимира Ар'єва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Петро Порошенко Віктор Медведчук санкції
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