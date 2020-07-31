Світова легка атлетика готує альтернативний план на випадок коронавірусної кризи-2021



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Себастьян Коу збирається передбачити усі ризики Світлина - Peters Fraser and Dunlop

Також легкоатлети занепокоєні загостренням політичних конфліктів між наддержавами

Світова легка атлетика вирішила створити альтернативний календар заходів 2021 року на випадок надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пандемією коронавірусу.

Виступаючи після завершення засідання Світової ради легкої атлетики, президент організації Себастьян Коу сказав: «Ми все ще перебуваємо в непевності. Ми не можемо собі дозволити другий рік поспіль завершити з дуже сильно пом'якшеними змагальними заходами. І мова не лише про фінансовий вплив на наш вид спорту, а й про те, що виходить за його межі.

Ми – глобальний вид спорту. Жоден вид не може так довго бездіяти. Нам потрібно передбачити можливі сценарії, з допомогою яких зможемо уникнути другого поспіль року без змагань. У 2020-му легка атлетика, як й інші види спорту, змушена була відкласти та скасувати низку запланованих заходів. Ми змінили програму «Діамантової ліги» і Континентального туру, не дивлячись на деякі події, на кшталт «Неможливих ігор» в Осло, які відбуваються із соціальним дистанціюванням.

Після перенесення цьогорічної Олімпіади в Токіо на наступне літо, чемпіонат світу з легкої атлетики, який повинен відбутися в Юджині, штат Ореґон (США), у 2021 році, був перенесений на 2022 рік. Чемпіонат світу в приміщенні в Нанкіні (Китай), який повинен відбутися цьогоріч у березні, був зміщений на березень наступного року.

Тим часом Батгерст (Австралія) попрохав перенести чемпіонат світу-2021 зі спортивної ходьби на пізніший строк через заходи, введені для боротьби з Covid-19».

Коу натякнув, що змагання в межах національних кордонів може стати головним трендом наступного року.

«Ми повинні вийти з ситуації так, щоб, можливо, нам вдалося вигадати щось, що захоплює уяву, - додав він. – Можемо об’єднатися з іншими видами спорту. Думаю, ми усвідомлюємо, що те, що називаємо внутрішнім продуктом, національним чемпіонатом, нині буде важливішим, ніж будь-коли. Якщо ми все правильно організуємо, це дозволить ЗМІ та нашим командам з питань комунікацій об'єднати глобальну присутність. Сподіваюся, що ми не дійдемо до цього, але це те, над чим ми повинні міркувати, будуючи плани на наступний рік. Є побоювання другої коронавірусної хвилі в Європі, тоді як окремі райони Америки та Африки, вважається, ще не досягли піку нових випадків».

Також президент Світової легкої атлетики, який під британським стягом виграв золоті медалі на Олімпійських іграх у Москві-1980 та Лос-Анджелесі-1984, які бойкотували деякі країни, висловив стурбованість погіршенням дипломатичних відносин між деякими наддержавами.

«Ми у делікатному геополітичному становищі, - сказав Коу. - Мені залишається заперечувати, але відомо, що американські сенатори з політичної точки зору налаштовані говорити фактично про бойкот змагань. Ми знаємо, що найвпливовіші лідери у світі, знаходяться в значній мірі в конфлікті між собою. І це теж викликає занепокоєння, оскільки дипломатія має великий вплив на грошові ринки, а вони мають великий вплив на довіру споживачів. І всі троє впливають на спорт. Ми теж із цим повинні рахуватися».

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Джерело: Inside the Games