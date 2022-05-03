«Це огидно»: прем'єр Італії заганьбив телеканал за інтерв'ю з Лавровим

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі розкритикував італійський телеканал Rete4 за скандальний ефір з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Він заявив, програма була заявлена як інтерв'ю, але насправді це був сеанс політичної агітації. Про це пише La Repubblica.

Італійський прем'єр зазначив, що в його державі, на відміну від країни-окупанта РФ, є свобода преси та слова, «навіть якщо слова явно брехливі та помилкові».

«Але варто поставити запитання, а чи прийнятно запрошувати когось на інтерв'ю і не реагувати водночас на його висловлювання? Це явно не досягнення (інтерв'юера, – ред.). Те, що сказав Лавров, є помилкою. А що стосується частини про Гітлера, то це просто огидно. Телебачення вільно транслює ці думки. Говорили, що буде інтерв'ю, а насправді це був сеанс політичної агітації», – сказав Драгі.

Інші італійські політики також піддали різкій критиці програму. Наприклад, колишній прем'єр-міністр країни, глава італійських соціал-демократів Енріко Летта назвав її «провалом».

Тим часом сам медіаконцерн Mediaset, якому належить Rete4, виступив на захист програми та рішення запросити Лаврова, заявивши, що глава МЗС РФ – це «друга людина в Росії», а інтерв'ю з ним нібито «документ сучасної історії».

Відомо, що напередодні Лавров в інтерв'ю італійській телекомпанії Mediaset висловився про єврейську кров у Гітлера й назвав євреїв «найзапеклішими антисемітами», чим неабияк обурив МЗС Ізраїлю. Тоді російського посла в Ізраїлі викликали в МЗС країни з поясненнями. Серед іншого Лавров згадав про єврейське коріння президента України Володимира Зеленського, проводячи паралелі з Гітлером.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет звинуватив Лаврова у брехні та заявив про неприпустимість використання трагедії Голокосту в політичних цілях.

Нагадаємо, раніше Банкова відреагувала на антисемітські заяви Лаврова. Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що таким чином росіяни намагаються виправдати свої звірства та мету повномасштабної війни проти України.