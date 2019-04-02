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    Центрвиборчком прийняв протоколи з 14 територіальних виборчих округів

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    Центрвиборчком прийняв протоколи з 14 територіальних виборчих округів

    Наразі ЦВК перебуває на перерві

    Центральна виборча комісія станом на зараз прийняла протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій 14 територіальних виборчих округів.

    Так, 2 квітня ЦВК під головуванням Тетяни Сліпачук після перерви в засіданні продовжила прийняття та оголошення протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах територіальних виборчих округів на чергових виборах Президента України.

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    Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій територіальних виборчих округів № 148 (Полтавська область), № 169 (Харківська область), № 187 (Хмельницька область), № 215, № 219, № 220 (місто Київ).

    Таким чином, станом на 18:45 2 квітня 2019 року Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій 14 територіальних виборчих округів (№ № 45, 51, 105, 134, 146, 148, 149, 169, 180, 187, 213, 215, 219, 220).

    «Оскільки на зараз комісія ще на під’їзді, то на нашому засіданні оголошується перерва»,- зазначила Сліпачук.

    Наразі ЦВК перебуває на перерві.

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.22%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.95%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.39%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.67%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.91%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.04%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.47%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.15%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.62%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%

    За результатами підрахунку 99% протоколів в другий тур проходять Зеленьский і Порошенко.

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