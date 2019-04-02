Центрвиборчком прийняв протоколи з 14 територіальних виборчих округів



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Наразі ЦВК перебуває на перерві

Центральна виборча комісія станом на зараз прийняла протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій 14 територіальних виборчих округів.

Так, 2 квітня ЦВК під головуванням Тетяни Сліпачук після перерви в засіданні продовжила прийняття та оголошення протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах територіальних виборчих округів на чергових виборах Президента України.

Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій територіальних виборчих округів № 148 (Полтавська область), № 169 (Харківська область), № 187 (Хмельницька область), № 215, № 219, № 220 (місто Київ).



Таким чином, станом на 18:45 2 квітня 2019 року Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій 14 територіальних виборчих округів (№ № 45, 51, 105, 134, 146, 148, 149, 169, 180, 187, 213, 215, 219, 220).



«Оскільки на зараз комісія ще на під’їзді, то на нашому засіданні оголошується перерва»,- зазначила Сліпачук.



Наразі ЦВК перебуває на перерві.

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