Центрвиборчком прийняв протоколи з 14 територіальних виборчих округів
-
Розсилка
Наразі ЦВК перебуває на перерві
Центральна виборча комісія станом на зараз прийняла протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій 14 територіальних виборчих округів.
Так, 2 квітня ЦВК під головуванням Тетяни Сліпачук після перерви в засіданні продовжила прийняття та оголошення протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах територіальних виборчих округів на чергових виборах Президента України.
Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій територіальних виборчих округів № 148 (Полтавська область), № 169 (Харківська область), № 187 (Хмельницька область), № 215, № 219, № 220 (місто Київ).
Таким чином, станом на 18:45 2 квітня 2019 року Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій 14 територіальних виборчих округів (№ № 45, 51, 105, 134, 146, 148, 149, 169, 180, 187, 213, 215, 219, 220).
«Оскільки на зараз комісія ще на під’їзді, то на нашому засіданні оголошується перерва»,- зазначила Сліпачук.
Наразі ЦВК перебуває на перерві.
-
Зеленський Володимир Олександрович30.22%
-
Порошенко Петро Олексійович15.95%
-
Тимошенко Юлія Володимирівна13.39%
-
Бойко Юрій Анатолійович11.67%
-
Гриценко Анатолій Степанович6.91%
-
Смешко Ігор Петрович6.04%
-
Ляшко Олег Валерійович5.47%
-
Вілкул Олександр Юрійович4.15%
-
Кошулинський Руслан Володимирович1.62%
-
Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
-
Шевченко Олександр Леонідович0.57%
-
Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
-
Балашов Геннадій Вікторович0.17%
-
Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
-
Безсмертний Роман Петрович0.14%
-
Бондар Віктор Васильович0.11%
-
Тарута Сергій Олексійович0.10%
-
Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
-
Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
-
Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
-
Богословська Інна Германівна0.09%
-
Петров Володимир Володимирович0.08%
-
Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
-
Каплін Сергій Миколайович0.08%
-
Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
-
Мороз Олександр Олександрович0.06%
-
Журавльов Василь Миколайович0.05%
-
Кривенко Віктор Миколайович0.04%
-
Кива Ілля Володимирович0.03%
-
Габер Микола Олександрович0.03%
-
Ващенко Олександр Михайлович0.03%
-
Данилюк Олександр Володимирович0.02%
-
Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
-
Соловйов Олександр Миколайович0.02%
-
Новак Андрій Яремович0.02%
-
Купрій Віталій Миколайович0.02%
-
Ригованов Руслан Олександрович0.02%
-
Насіров Роман Михайлович0.01%
-
Носенко Сергій Михайлович0.01%
За результатами підрахунку 99% протоколів в другий тур проходять Зеленьский і Порошенко.