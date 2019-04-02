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    Глава ЦВК Білорусі поділилась враженнями від українських виборів

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    Лідія Єрмошина очолює ЦВК Білорусі з 1996 року - Глава ЦВК Білорусі поділилась враженнями від українських виборів
    Лідія Єрмошина очолює ЦВК Білорусі з 1996 року

    Спрацювали добре і організатори, і виборці проявили активність, - заявила Єрмошина

    Керівник Центральної виборчої комісії Білорусі Лідія Єрмошина заявила, що в неї склалося позитивної враження від виборів президента України і вона вважає, що перший тур відбувся чисто і організовано. Про це вона розповіла журналістам.

    За її словами, спрацювали добре і організатори, і виборці проявили активність.

    «З урахуванням всіх тих умов, які поставлені перед організаторами виборів, сумніватися в чистоті виборів взагалі не доводиться. Враження позитивні. Дійсно, вибори проходили добре, спокійно, організовано, виборці йшли на дільниці активно, проявляючи інтерес. Що стосується самого виборчого процесу, то він там складний, звичайно, не зважаючи на те, що там величезний штат Центральної виборчої комісії», – сказала Єрмошина.

    У той же час голова ЦВК Білорусі нагадала, що білоруських спостерігачів не запросили в Україну на вибори, проте вона вважає, що там і так є кому їх моніторити – понад дві тисячі представників міжнародної спільноти.

    Раніше стало відомо, що голова Центрвиборчкому Білорусі Лідія Єрмошина і представник нижньої палати білоруського парламенту приїдуть спостерігати за виборами президента України. Зазначимо, що Лідія Єрмошина очолює ЦВК Білорусі з 1996 року.

    Вибори Президента України 2019
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      11.69%
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      6.92%
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    • Ляшко Олег Валерійович
      5.48%
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      4.16%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.63%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
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      0.17%
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      0.08%
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      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
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      0.03%
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      0.03%
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      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
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    Нагадаємо, що за останніми даними, в Україні у п’яти областях порахували всі протоколи

    «Полтавська область стала першим регіоном, де офіційно підраховано всі бюлетені на виборах президента України.  У всіх округах цієї області переміг Володимир Зеленський», - повідомляє ЦВК.

    Також голоси виборців порахували у Рівненській та Сумській області, де також переміг Володимир Зеленський. Аналогічна ситуація і у Харківській та Черкаській областях.

     

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    ЦВК Білорусь вибори Україна президент
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