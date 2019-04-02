У ЦВК повідомили, коли можна змінити місце голосування
-
Розсилка
Перед другим туром часу для зміни місця голосування буде менше, - ЦВК
У Центрвиборчкомі заявили, що тільки-но опрацюють усі 100% протоколів із мокрими печатками, тоді можна буде змінити місце реєстрації для другого туру виборів - 2019. Про це повідомляє 5 канал.
У ЦВК наголосили, що перед другим туром часу для зміни місця голосування буде менше. Це можна буде зробити відразу після офіційного оголошення результатів першого туру виборів президента - після 10 квітня.
«По факту ЦВК може це зробити після остаточного оголошення результатів. І ми сподіваємося, що через декілька днів це відбудеться. Закликаємо всіх йти в перший день. Бо до цього в нас було три місяці, щоб змінювати місце голосування. А все одно 100 тис. людей прийшли в останній день. Тому просимо громадян, відділи ведення сайту Державної реєстрації виборців будуть працювати й у вихідні. Треба відповідально до цього поставитися і перевірити себе у списках виборців, бо може, хтось себе не знайшов. Це можна зробити до другого вибору», - зазначила член ЦВК Наталя Бернацька.
Раніше повідомлялося, що ЦВК сподівається обробити 100% протоколів першого туру виборів президента до кінця дня. Підрахунок результатів виборів 2019 завершився у Львівській, Івано-Франківській, Черкаській і Кіровоградській областях.
-
Зеленський Володимир Олександрович30.22%
-
Порошенко Петро Олексійович15.95%
-
Тимошенко Юлія Володимирівна13.39%
-
Бойко Юрій Анатолійович11.67%
-
Гриценко Анатолій Степанович6.91%
-
Смешко Ігор Петрович6.04%
-
Ляшко Олег Валерійович5.47%
-
Вілкул Олександр Юрійович4.15%
-
Кошулинський Руслан Володимирович1.62%
-
Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
-
Шевченко Олександр Леонідович0.57%
-
Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
-
Балашов Геннадій Вікторович0.17%
-
Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
-
Безсмертний Роман Петрович0.14%
-
Бондар Віктор Васильович0.11%
-
Тарута Сергій Олексійович0.10%
-
Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
-
Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
-
Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
-
Богословська Інна Германівна0.09%
-
Петров Володимир Володимирович0.08%
-
Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
-
Каплін Сергій Миколайович0.08%
-
Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
-
Мороз Олександр Олександрович0.06%
-
Журавльов Василь Миколайович0.05%
-
Кривенко Віктор Миколайович0.04%
-
Кива Ілля Володимирович0.03%
-
Габер Микола Олександрович0.03%
-
Ващенко Олександр Михайлович0.03%
-
Данилюк Олександр Володимирович0.02%
-
Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
-
Соловйов Олександр Миколайович0.02%
-
Новак Андрій Яремович0.02%
-
Купрій Віталій Миколайович0.02%
-
Ригованов Руслан Олександрович0.02%
-
Насіров Роман Михайлович0.01%
-
Носенко Сергій Михайлович0.01%
Станом на 16:00 Центральній виборчої комісії залишилося підрахувати менше одного відсотка голосів.