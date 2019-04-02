У ЦВК повідомили, коли можна змінити місце голосування



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Перед другим туром часу для зміни місця голосування буде менше, - ЦВК

У Центрвиборчкомі заявили, що тільки-но опрацюють усі 100% протоколів із мокрими печатками, тоді можна буде змінити місце реєстрації для другого туру виборів - 2019. Про це повідомляє 5 канал.

У ЦВК наголосили, що перед другим туром часу для зміни місця голосування буде менше. Це можна буде зробити відразу після офіційного оголошення результатів першого туру виборів президента - після 10 квітня.

«По факту ЦВК може це зробити після остаточного оголошення результатів. І ми сподіваємося, що через декілька днів це відбудеться. Закликаємо всіх йти в перший день. Бо до цього в нас було три місяці, щоб змінювати місце голосування. А все одно 100 тис. людей прийшли в останній день. Тому просимо громадян, відділи ведення сайту Державної реєстрації виборців будуть працювати й у вихідні. Треба відповідально до цього поставитися і перевірити себе у списках виборців, бо може, хтось себе не знайшов. Це можна зробити до другого вибору», - зазначила член ЦВК Наталя Бернацька.

Раніше повідомлялося, що ЦВК сподівається обробити 100% протоколів першого туру виборів президента до кінця дня. Підрахунок результатів виборів 2019 завершився у Львівській, Івано-Франківській, Черкаській і Кіровоградській областях.

Вибори Президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Станом на 16:00 Центральній виборчої комісії залишилося підрахувати менше одного відсотка голосів.