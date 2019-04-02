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    Суспільство

    У ЦВК повідомили, коли можна змінити місце голосування

    • Розсилка
    У ЦВК повідомили, коли можна змінити місце голосування

    Перед другим туром часу для зміни місця голосування буде менше, - ЦВК

    У Центрвиборчкомі заявили, що тільки-но опрацюють усі 100% протоколів із мокрими печатками, тоді можна буде змінити місце реєстрації для другого туру виборів - 2019. Про це повідомляє 5 канал.

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    У ЦВК наголосили, що перед другим туром часу для зміни місця голосування буде менше. Це можна буде зробити відразу після офіційного оголошення результатів першого туру виборів президента - після 10 квітня.

    «По факту ЦВК може це зробити після остаточного оголошення результатів. І ми сподіваємося, що через декілька днів це відбудеться. Закликаємо всіх йти в перший день. Бо до цього в нас було три місяці, щоб змінювати місце голосування. А все одно 100 тис. людей прийшли в останній день. Тому просимо громадян, відділи ведення сайту Державної реєстрації виборців будуть працювати й у вихідні. Треба відповідально до цього поставитися і перевірити себе у списках виборців, бо може, хтось себе не знайшов. Це можна зробити до другого вибору», - зазначила член ЦВК Наталя Бернацька.

    Раніше повідомлялося, що ЦВК сподівається обробити 100% протоколів першого туру виборів президента до кінця дня. Підрахунок результатів виборів 2019 завершився у Львівській, Івано-Франківській, Черкаській і Кіровоградській областях.

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.22%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.95%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.39%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.67%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.91%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.04%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.47%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.15%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.62%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%

    Станом на 16:00 Центральній виборчої комісії залишилося підрахувати менше одного відсотка голосів.

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