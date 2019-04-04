Центрвиборчком прийняв ще 23 протоколи з мокрими печатками
-
Розсилка
У засіданні ЦВК оголошено перерву до 10 години 5 квітня
Після перерви Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування ще 23 окружних виборчих комісій, передає прес-служба ЦВК.
Як повідомили у прес-службі, 4 квітня Центральна виборча комісія після перерви в засіданні продовжила прийняття та оголошення протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах територіальних виборчих округів на чергових виборах президента України.
Після відповідного опрацювання прийнятих раніше протоколів про підсумки голосування Комісія доручила підготувати та надати протокол з поміткою уточнений окружним виборчим комісіям ТВО № 21, 40, 96, 119, 153, 210, 217 до 5 квітня 2019 року включно, а ОВК ТВО № 78 – до 6 квітня 2019 року включно.
Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій 23 територіальних виборчих округів: № 65, 66, 67 (Житомирська область), № 69 (Закарпатська область), № 74 (Запорізька область), № 84, 88 (Івано-Франківська область), № 98 (Київська область), № 103 (Кіровоградська область), № 115, 120, 125 (Львівська область), № 128, 129, 130 (Миколаївська область), № 138, 139 (Одеська область), № 170, 177 (Харківська область), № 189, 192 (Хмельницька область), № 218, 223 (місто Київ).
Також Комісія прийняла протокол з поміткою «Уточнений» окружних виборчих комісій ТВО № 25, 29, 212, 180.
Таким чином, станом на 4 квітня 2019 року Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій 188 територіальних виборчих округів.
Також в режимі засідання Комісія прийняла, розглянула та оголосила протоколи 42 дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на закордонних виборчих дільницях.
Відтак, станом на 4 квітня 2019 року Центральна виборча комісія прийняла протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців 73 закордонних виборчих дільниць.
У засіданні Центральної виборчої комісії оголошено перерву до 10 години 5 квітня 2019 року.
Раніше ЦВК повідомила, що теледабати будуть проведені лише в межах чинного законодавста.
Напередодні, в ніч на 4 квітня, Центральна виборча комісія вранці 4 квітня порахувала усі 100% протоколів за результатами голосування на виборах президента України 31 березня.
-
Зеленський Володимир Олександрович30.24%
-
Порошенко Петро Олексійович15.95%
-
Тимошенко Юлія Володимирівна13.40%
-
Бойко Юрій Анатолійович11.67%
-
Гриценко Анатолій Степанович6.91%
-
Смешко Ігор Петрович6.04%
-
Ляшко Олег Валерійович5.48%
-
Вілкул Олександр Юрійович4.15%
-
Кошулинський Руслан Володимирович1.62%
-
Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
-
Шевченко Олександр Леонідович0.57%
-
Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
-
Балашов Геннадій Вікторович0.17%
-
Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
-
Безсмертний Роман Петрович0.14%
-
Бондар Віктор Васильович0.11%
-
Тарута Сергій Олексійович0.10%
-
Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
-
Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
-
Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
-
Богословська Інна Германівна0.09%
-
Петров Володимир Володимирович0.08%
-
Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
-
Каплін Сергій Миколайович0.08%
-
Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
-
Мороз Олександр Олександрович0.06%
-
Журавльов Василь Миколайович0.05%
-
Кривенко Віктор Миколайович0.04%
-
Кива Ілля Володимирович0.03%
-
Габер Микола Олександрович0.03%
-
Ващенко Олександр Михайлович0.03%
-
Данилюк Олександр Володимирович0.02%
-
Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
-
Соловйов Олександр Миколайович0.02%
-
Новак Андрій Яремович0.02%
-
Купрій Віталій Миколайович0.02%
-
Ригованов Руслан Олександрович0.02%
-
Насіров Роман Михайлович0.01%
-
Носенко Сергій Михайлович0.01%