Центрвиборчком прийняв ще 23 протоколи з мокрими печатками



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні 31 березня відбулося голосування на чергових виборах президента

У засіданні ЦВК оголошено перерву до 10 години 5 квітня

Після перерви Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування ще 23 окружних виборчих комісій, передає прес-служба ЦВК.

Як повідомили у прес-службі, 4 квітня Центральна виборча комісія після перерви в засіданні продовжила прийняття та оголошення протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах територіальних виборчих округів на чергових виборах президента України.

Після відповідного опрацювання прийнятих раніше протоколів про підсумки голосування Комісія доручила підготувати та надати протокол з поміткою уточнений окружним виборчим комісіям ТВО № 21, 40, 96, 119, 153, 210, 217 до 5 квітня 2019 року включно, а ОВК ТВО № 78 – до 6 квітня 2019 року включно.

Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій 23 територіальних виборчих округів: № 65, 66, 67 (Житомирська область), № 69 (Закарпатська область), № 74 (Запорізька область), № 84, 88 (Івано-Франківська область), № 98 (Київська область), № 103 (Кіровоградська область), № 115, 120, 125 (Львівська область), № 128, 129, 130 (Миколаївська область), № 138, 139 (Одеська область), № 170, 177 (Харківська область), № 189, 192 (Хмельницька область), № 218, 223 (місто Київ).

Також Комісія прийняла протокол з поміткою «Уточнений» окружних виборчих комісій ТВО № 25, 29, 212, 180.

Таким чином, станом на 4 квітня 2019 року Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій 188 територіальних виборчих округів.

Також в режимі засідання Комісія прийняла, розглянула та оголосила протоколи 42 дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на закордонних виборчих дільницях.

Відтак, станом на 4 квітня 2019 року Центральна виборча комісія прийняла протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців 73 закордонних виборчих дільниць.

У засіданні Центральної виборчої комісії оголошено перерву до 10 години 5 квітня 2019 року.

Раніше ЦВК повідомила, що теледабати будуть проведені лише в межах чинного законодавста.

Напередодні, в ніч на 4 квітня, Центральна виборча комісія вранці 4 квітня порахувала усі 100% протоколів за результатами голосування на виборах президента України 31 березня.

Вибори Президента України 2019