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    Центрвиборчком прийняв ще 23 протоколи з мокрими печатками

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    <span>В Україні 31 березня відбулося голосування на чергових&nbsp;виборах президента</span> - Центрвиборчком прийняв ще 23 протоколи з мокрими печатками
    В Україні 31 березня відбулося голосування на чергових виборах президента

    У засіданні ЦВК оголошено перерву до 10 години 5 квітня

    Після перерви Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування ще 23 окружних виборчих комісій, передає прес-служба ЦВК.

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    Як повідомили у прес-службі, 4 квітня Центральна виборча комісія після перерви в засіданні продовжила прийняття та оголошення протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах територіальних виборчих округів на чергових виборах президента України.

    Після відповідного опрацювання прийнятих раніше протоколів про підсумки голосування Комісія доручила підготувати та надати протокол з поміткою уточнений окружним виборчим комісіям ТВО № 21, 40, 96, 119, 153, 210, 217 до 5 квітня 2019 року включно, а ОВК ТВО № 78 – до 6 квітня 2019 року включно.

    Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій 23 територіальних виборчих округів: № 65, 66, 67 (Житомирська область), № 69 (Закарпатська область), № 74 (Запорізька область), № 84, 88 (Івано-Франківська область), № 98 (Київська область), № 103 (Кіровоградська область), № 115, 120, 125 (Львівська область), № 128, 129, 130 (Миколаївська область), № 138, 139 (Одеська область), № 170, 177 (Харківська область), № 189, 192 (Хмельницька область), № 218, 223 (місто Київ).

    Також Комісія прийняла протокол з поміткою «Уточнений» окружних виборчих комісій ТВО № 25, 29, 212, 180.

    Таким чином, станом на 4 квітня 2019 року Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій 188 територіальних виборчих округів.

    Також в режимі засідання Комісія прийняла, розглянула та оголосила протоколи 42 дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на закордонних виборчих дільницях.

    Відтак, станом на 4 квітня 2019 року Центральна виборча комісія прийняла протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців 73 закордонних виборчих дільниць.

    У засіданні Центральної виборчої комісії оголошено перерву до 10 години 5 квітня 2019 року.

    Раніше ЦВК повідомила, що теледабати будуть проведені лише в межах чинного законодавста.

    Напередодні, в ніч на 4 квітня, Центральна виборча комісія вранці 4 квітня порахувала усі 100% протоколів за результатами голосування на виборах президента України 31 березня.

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    Недійсними визнано 1.18% бюлетенів
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.24%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.95%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.40%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.67%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.91%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.04%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.48%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.15%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.62%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%

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