ФІФА дезінформувала Канаду щодо витрат на проведення матчів Чемпіонату світу – ЗМІ

Артем Худолєєв
glavcom.ua
ФІФА дезінформувала Канаду щодо витрат на проведення матчів Чемпіонату світу – ЗМІ
Чемпіонат світу пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці
Організація шести ігор у Торонто мала обійтися в $45 млн, але зараз ця цифра вже зросла до $380 млн

ФІФА дезінформувала керівниківі канадських міст щодо вартості проведення матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Globe and Mail.

Зазначається, що керівництву Ванкувера було повідомлено, що проведення семи ігор турніру коштуватиме місту $240 млн. наразі цифра зросла до $624 млн. The Globe and Mail зазначає, що витрати можуть зрости до позначки $1 млрд, оскільки тільки забезпечення правопорядку коштуватиме Ванкуверу не менше $345 млн.

Організація шести ігор у Торонто мала обійтися в $45 млн, але зараз ця цифра вже зросла до $380 млн. Як зазначив член міської ради Торонто Джош Метлоу, «це найжахливіша угода, яку я коли-небудь бачив».

Чемпіонат світу пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)

«Шахтар» та Арда Туран отримали покарання від УЄФА
«Шахтар» та Арда Туран отримали покарання від УЄФА
40-річний Аллен здійснив неймовірний камбек на Чемпіонаті світу завдяки шкідливим звичкам
40-річний Аллен здійснив неймовірний камбек на Чемпіонаті світу завдяки шкідливим звичкам
ФІФА дезінформувала Канаду щодо витрат на проведення матчів Чемпіонату світу – ЗМІ
ФІФА дезінформувала Канаду щодо витрат на проведення матчів Чемпіонату світу – ЗМІ
Збірна України з легкої атлетики назвала склад на Чемпіонат світу з естафетного бігу
Збірна України з легкої атлетики назвала склад на Чемпіонат світу з естафетного бігу
Спецпосланець Трампа запропонував замінити Іран на Італію на Чемпіонаті світу з футболу
Спецпосланець Трампа запропонував замінити Іран на Італію на Чемпіонаті світу з футболу
Півфінали баскетбольної Суперліги: 10 найкращих моментів
Півфінали баскетбольної Суперліги: 10 найкращих моментів

