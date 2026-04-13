Анчелотті вкотре оцінив можливість повернення Неймара до збірної Бразилії

Фахівець залишив прочиненими для ветерана двері національної команди

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті поміркував про шанси нападника місцевого «Сантоса» Неймара поїхати на Чемпіонат світу 2026. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ESPN.

Італієць не відкинув ідею запрошення 34-річного бразильця до національної команди. Він знову наголосив, що передусім оцінить фізичну форму Неймара. У неналежних кондиціях досвідчений нападник до складу пентакампеонів світу не потрапить.

«Він здатен повернутися у збірну. Я казав це кілька разів, і це цілком очевидно: я викликатиму до збірної лише тих гравців, які фізично готові. Після травми коліна в грудні Неймар добре відновився, він забиває м'ячі. Він повинен продовжувати рухатися у цьому напрямку та покращувати власну фізичну форму. Він на правильному шляху», – заявив Анчелотті.

У нинішньому сезоні Неймар провів сім поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав по три голи та результативні передачі. Нападник припускав завершення ігрової кар'єри в разі пропуску ЧС-2026.

Неймар у збірній Бразилії

Шалений старт сезону-2010 у виконанні юного нападника спровокував суспільний запит на поїздку Неймара на Мундіаль. Проте, тодішній керманич національної команди Дунга вундеркінда на турнір не взяв.

Нападник дебютував у футболці «селесао» після ЧС-2010. З того часу він узяв участь в трьох Копа Амеріка та трьох Кубках світу. Найкращим став виступ національної команди на домашньому Чемпіонаті світу 2014 року. Неймар оформив чотири голи, але Бразилія зазнала фіаско від збірної Німеччини (1:7) в півфіналі турніру.

Загалом Неймар зіграв 128 поєдинків за пентакампеонів світу. До свого активу він записав 79 м'ячів і побив багаторічний рекорд Короля футболу Пеле за голами в збірній Бразилії.

Збірна Бразилії на ЧС-2026

Підопічні Анчелотті на груповому етапі потрапили до квартету C. Там суперниками Бразилії будуть збірні Марокко, Гаїті та Шотландії.

Перший матч селесао зіграють 13 червня. Суперниками будуть марокканці, а поєдинок відбудеться в Іст-Резерфорді (штат Нью-Джерсі).

Нагадаємо, бразильські гранди отримали 23 червоні картки на двох. Інцидент стався у фіналі чемпіонату штату Мінас-Жерайс. Конфлікт між нападником «Крузейро» Крістіаном і голкіпером «Атлетіко Мінейро» з Белу-Орізонті Еверсоном обернувся бійкою «стінка на стінку».

До слова, раніше ексхавбек збірної Англії Джессі Лінгард перебрався в чемпіонат Бразилії. Він одягнув футболку «Коріантіанса» з Ріо-де-Жанейро. Контракт із півзахисником тамтешній гранд уклав до кінця року з опцією продовження.