ФІФА збирається змінити правила дискваліфікації за жовті картки на Чемпіонаті світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
ФІФА збирається змінити правила дискваліфікації за жовті картки на Чемпіонаті світу
На попередніх Мундіалях жовті картки «зникали» лише після чвертьфіналу

Чемпіонат світу з футболу пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Мексиці та Канаді

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) має намір змінити правила дискваліфікації за жовті картки на чемпіонаті світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

Зазначається, що всі жовті картки анулюватимуться за підсумками групового етапу, а також після чвертьфіналів.

На попередніх Мундіалях жовті картки «зникали» лише після чвертьфіналу.

У ФІФА мають намір змінити правила, щоб зменшити кількість дискваліфікацій гравців. Це питання обговорюватиметься на засіданні 28 квітня 2026 року у Ванкувері.

Чемпіонат світу з футболу пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Мексиці та Канаді.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
