Через шторм в Чорному морі окупанти відвели частину кораблів у Крим

Два ракетних та три десантних кораблі продовжують блокувати судноплавство й погрожувати ракетними ударами по території України

Через штормову погоду в Чорному морі загарбники відвели частину кораблів на кримські бази, усього п’ять з них зараз блокують торговельне судноплавство. Про це повідомляє у Телеграмі речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Одесу цієї ночі рашисти не обстрілювали, а звуки пострілів свідчили про те, що підрозділи ЗСУ виконували свої бойові завдання – відточували професійну майстерність для відсічі ворогу. Тим часом угруповання кораблів РФ продовжує блокувати цивільне судноплавство в Чорному морі, нехтуючи нормами міжнародного морського права. Наразі перебувають у готовності завдати ракетних ударів по Україні два кораблі – носії крилатих ракет «Калібр», – зазначив Братчук.

За його словами, заява РФ про начебто безпечність торговельних маршрутів у Чорному морі є нічим іншим, як маніпуляцією.

«Країна-агресор ще з березня здійснювала обстріли торговельних суден у морській економічній зоні України. Так само залишається високим ризик нанесення ракетних ударів з моря по Одещині та інших областях», – наголосив речник.

У регіоні також триває контрдиверсійна спецоперація Сил оборони Одеського району, протягом доби затримано низку осіб, яких правоохоронні органи перевіряють на причетність до диверсійно-розвідувальних груп противника.

Зі свого боку, речник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров уточнив у Фейсбуці, що «шторм у морі змусив частину ворожого корабельного угруповання відтягнутися до місць укриття біля Криму, але два ракетних та три десантних кораблі продовжують блокувати судноплавство й погрожувати ракетними ударами по території України».

Напередодні Пентагон оцінив ситуацію на сході та півдні України: на чиєму боці перевага.

Жодна зі сторін не досягла значного прогресу, вважають у США.

Раніше Пентагон повідомив, скільки країн нададуть зброю ЗСУ.

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