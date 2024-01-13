Хусити запустили ракету, яка впала за 400-500 метрів від танкера

Судно стало помилковою ціллю через застарілу загальнодоступну інформацію

Увечері п'ятниці, 12 січня, хусити помилково атакували танкер з російською нафтою біля Ємену. Про це повідомляє Reuters з посиланням на британську морську охоронну компанію Ambrey.

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Інцидент стався недалеко від порту міста Аден у Ємені. Танкер з російською нафтою йшов під прапором Панами.

За оцінками Ambrey, судно було обрано помилково як ціль на підставі застарілої загальнодоступної інформації, що пов’язує судно з Британією.

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«Він усе ще значився в загальнодоступній морській базі даних як пов’язаний із Великою Британією, але це було п’ять місяців тому», – йдеться у повідомленні.

За останньою інформацією, ракета впала у 400-500 метрах від танкера. Постраждалих і пошкоджень внаслідок обстрілу не було.

Зазначається, що це був другий танкер, який помилково став об'єктом нападу хуситів, коли він перевозив російську нафту.

Нагадаємо, у ніч на 12 січня Сполучені Штати та Велика Британія завдали ударів по об’єктах хуситів в Ємені. Єменські ЗМІ повідомляли про інтенсивні авіаудари по декількох містах. Було атаковано об'єкти у Ємені, що використовувались для зберігання зброї та навчання хуситів. Удари по угрупованню хуситів нанесено американськими та британськими літаками, а також ракетами наземного нападу «Томагавк».

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Пізніше Джо Байден підтвердив атаку на об'єкти хуситів у Ємені. За його словами, нанесені удари є прямою відповіддю на атаки хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі.