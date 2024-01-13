Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
Хусити запустили ракету, яка впала за 400-500 метрів від танкера
фото ілюстративне

Судно стало помилковою ціллю через застарілу загальнодоступну інформацію

Увечері п'ятниці, 12 січня, хусити помилково атакували танкер з російською нафтою біля Ємену. Про це повідомляє Reuters з посиланням на британську морську охоронну компанію Ambrey.

Інцидент стався недалеко від порту міста Аден у Ємені. Танкер з російською нафтою йшов під прапором Панами.

За оцінками Ambrey, судно було обрано помилково як ціль на підставі застарілої загальнодоступної інформації, що пов’язує судно з Британією.

«Він усе ще значився в загальнодоступній морській базі даних як пов’язаний із Великою Британією, але це було п’ять місяців тому», – йдеться у повідомленні.

За останньою інформацією, ракета впала у 400-500 метрах від танкера. Постраждалих і пошкоджень внаслідок обстрілу не було.

Зазначається, що це був другий танкер, який помилково став об'єктом нападу хуситів, коли він перевозив російську нафту.

Нагадаємо, у ніч на 12 січня Сполучені Штати та Велика Британія завдали ударів по об’єктах хуситів в Ємені. Єменські ЗМІ повідомляли про інтенсивні авіаудари по декількох містах. Було атаковано об'єкти у Ємені, що використовувались для зберігання зброї та навчання хуситів. Удари по угрупованню хуситів нанесено американськими та британськими літаками, а також ракетами наземного нападу «Томагавк».

Пізніше Джо Байден підтвердив атаку на об'єкти хуситів у Ємені. За його словами, нанесені удари є прямою відповіддю на атаки хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі.

Читайте також:

Теги: корабель Ємен ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З Брянська до Києва ракета долітає за дві хвилини і оголосити повітряну тривогу не встигають
Експерт пояснив, чому ворог почав обстрілювати Київ «Іскандерами»
14 грудня, 2023, 11:38
Російський диктатор Володимир Путін та лідер КНДР Кім ЧЕн Ин
США заявили, що КНДР передала Росії понад тисячу контейнерів з боєприпасами
21 грудня, 2023, 02:22
У Дніпрі ракета влучила в торговий центр
У Дніпрі ракета влучила в торговий центр
29 грудня, 2023, 08:21
Як повідомили в соцмережах місцеві, одну українську ракету окупанти начебто збили, а друга влучила у військову частину
Удар по Криму. Міноборони РФ відреагувало
4 сiчня, 17:18
Агенти «Атеш» у Дубненському машинобудівному заводі отримали доступ до документації та цінної інформації підприємства
У РФ проблеми з виробництвом ракет: партизани добули секретну інформацію з заводу
19 грудня, 2023, 07:52
«Спроба провокації». Польський генерал про порушення повітряного простору
«Спроба провокації». Польський генерал про порушення повітряного простору
29 грудня, 2023, 14:34
ВДК «Новочеркаськ» був атакований у ніч на 26 грудня
Названо кількість моряків, що перебували на «Новочеркаську» під час удару
27 грудня, 2023, 06:17
Сили ППО Польщі спостерігали за об’єктом
Російська ракета залетіла у Польщу? Повітряні сили відреагували
29 грудня, 2023, 13:32
Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії відреагувало на протистояння США та Ємену
Удари США по Ємену: Саудівська Аравія відреагувала
Вчора, 08:59

Соціум

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
Естонська розвідка пояснила, чого побоюється Росія
Естонська розвідка пояснила, чого побоюється Росія
Німецькі фермери почали блокаду пунктів пропуску на кордоні з Польщею
Німецькі фермери почали блокаду пунктів пропуску на кордоні з Польщею
15-річний чеський підліток втік з дому, щоб приєднатися до ЗСУ
15-річний чеський підліток втік з дому, щоб приєднатися до ЗСУ
Британська розвідка вказала на провали РФ на лівому березі Дніпра
Британська розвідка вказала на провали РФ на лівому березі Дніпра
Консульство України у Лондоні попередило біженців-чоловіків
Консульство України у Лондоні попередило біженців-чоловіків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
181K
Російський полонений дорікнув Путіну і зробив зізнання щодо війни в України (відео)
141K
Щемливе прощання рідних із Білоножком (фото, відео)
121K
Народний артист Павло Зібров прийшов попрощатися зі своїм другом Білоножком (фото)
89K
Легенди естради Іво Бобул та Тарас Петриненко попрощалися із Білоножком (фото)
25K
Івано-Франківська ОВА запропонувала ухилянтам відстрочку від мобілізації
25K
Ранок в Україні розпочався з повітряної тривоги (оновлено)

Новини

13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
У Києві повітряна тривога тривала понад пів години
Сьогодні, 00:00
Єменські хусити: що про них відомо, хто їх підтримує та яку зброю мають
Вчора, 10:59
За добу найбільше ворожих атак відбулося на двох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:06
Удари по єменських хуситах, Росія скликає Радбез ООН: головне за ніч
Вчора, 06:50
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 12 січня
Вчора, 04:59

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua