США завдали нових ударів по хуситах у Ємені – ЗМІ

Телеканал руху хуситів повідомив, що було атаковано столицю Ємену Сану

Сполучені Штати Америки завдали додаткового удару по силах єменських хуситів увечері в п'ятницю, через 24 години після першого удару Великої Британії та США. Про це пише Reuters з посиланням на двох чиновників.

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Додаткові удари, були набагато меншими за масштабом, ніж попередньої ночі.

Останній удар, нанесений з корабля ВМС США, був націлений на радар хуситів. Радіолокаційна інфраструктура була ключовою метою у військових зусиллях США щодо припинення атак у Червоному морі.

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Телеканал руху хуситів Al-Masirah повідомив, що Сполучені Штати та Британія атакували столицю Ємену Сану.

Нагадаємо, у ніч на 12 січня Сполучені Штати та Велика Британія завдали ударів по об’єктах хуситів в Ємені. Єменські ЗМІ повідомляли про інтенсивні авіаудари по декількох містах.

Було атаковано об'єкти у Ємені, що використовувались для зберігання зброї та навчання хуситів. Удари по угрупованню хуситів нанесено американськими та британськими літаками, а також ракетами наземного нападу «Томагавк».

Пізніше Джо Байден підтвердив атаку на об'єкти хуситів у Ємені. За його словами, нанесені удари є прямою відповіддю на атаки хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі.

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До слова, Білий дім запевняє, що США не хочуть війни з Єменом.