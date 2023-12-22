Одещину атакують дрони, пролунали вибухи

За попередньою інформацією в Одесі спрацювала система протиповітряної оборони

Сьогодні, 22 грудня надвечір в Одесі пролунали вибухи. В області оголошено тривогу. Про це повідомляє «Думська».

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За інформацією видання, в Одесі спрацювала система протиповітряної оборони.

Інформацію про вибухи та роботу ППО поки що не підтверджують офіційні джерела. Голова Одеської ОВА Кіпер звернувся до мешканців Одеського району із закликом перебувати у безпечних місцях. «Одеський район, пройдіть також у безпечні місця до відбою повітряної тривоги! Бережіть себе та близьких», – написав він.

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