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Одещину атакують дрони, пролунали вибухи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Одещину атакують дрони, пролунали вибухи
Увечері Повітряні сили повідомили, що росіяни запустили дрони по Україні
фото ілюстративне

За попередньою інформацією в Одесі спрацювала система протиповітряної оборони

Сьогодні, 22 грудня надвечір в Одесі пролунали вибухи. В області оголошено тривогу. Про це повідомляє «Думська». 

За інформацією видання, в Одесі спрацювала система протиповітряної оборони.

Інформацію про вибухи та роботу ППО поки що не підтверджують офіційні джерела. Голова Одеської ОВА Кіпер звернувся до мешканців Одеського району із закликом перебувати у безпечних місцях. «Одеський район, пройдіть також у безпечні місця до відбою повітряної тривоги! Бережіть себе та близьких», – написав він.

Увечері Повітряні сили повідомили, що росіяни запустили дрони по Україні. Їх фіксували над акваторією Чорного моря. Згідно з останніми даними ворожі безпілотники помітили у Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Триває 667-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.

Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 28 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони 24 ударні БпЛА знищено.

Загалом за добу ворог завдав ракетний та 61 авіаційний удари, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: безпілотник вибух Одеса

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