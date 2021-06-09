«Червоні лінії». Клімкін розповів, чого Україні очікувати від зустрічі Байдена та Путіна

«Російська верхівка обрала свій шлях: вона буде далі відбудовувати імперію, робити з Росії «чорну коробку» через ізоляцію від світу»

За словами Клімкіна, американці знову можуть розмовляти щодо України чи Донбасу безпосередньо з Росією

Незабаром відбудеться зустріч президентів США та Росії, вона запланована на 16 червня у Женеві. Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю «Главкому» розповів про очікування від переговорів між Байденом та Путіним.

«Стратегічною метою, яка не буде прямо декларуватися стосовно Росії, стане перезавантаження російського режиму в іншу реальність. Тактично буде використовуватись тактика «батога і пряника»: будуть піднімати-знижувати ставки, домовлятися по окремих пунктах, підвищуючи градус і намагаючись виснажити російський режим і в безпековому сенсі, і в економічному сенсі. Будуть створюватись стимули для інших ключових гравців, зокрема, для Китаю, аби співпраця з Росією не набувала для них стратегічних ознак», – розповів Клімкін.

За словами дипломата, для нас критичними є домовленість щодо неперетинання Путіним червоних ліній в плані масштабних військових або гібридних провокацій, дестабілізації ситуації в Україні і захоплення нових областей.

«Дискусія про те, чи добрі Мінські домовленості, чи погані, вже закінчена, і нам потрібна нова стратегія щодо Донбасу. Її треба починати виробляти з американцями та іншими, але я не бачу тут зусиль», – підкреслив ексміністр.

Клімкін наголосив на тому, що ще один момент полягає в тому, аби Росія не зайшла в Білорусь військовим шляхом і фактично проковтнула її, таким чином, загрожуючи нам фундаментально. «Це більше, ніж тисяча кілометрів кордону, і можливість розміщення щонайменше однієї масштабної авіабази дуже близько до нашого кордону, розміщення іншого військового обладнання і російських військ», – підкреслив він.

За словами Клімкіна, найімовірніше, буде домовленість, що американці знову будуть розмовляти щодо України чи Донбасу безпосередньо з Росією, тобто це не буде долучення до якихось інших форматів.

Говорячи про можливе охолодження напруження між Вашингтоном та Москвою, дипломат наголосив, що воно можливе лише як ситуативне та тимчасове. «Я не бачу цього на перспективу. На сьогодні російська верхівка обрала свій шлях: вона буде далі відбудовувати імперію, робити з Росії «чорну коробку» через ізоляцію від світу і намагатися впливати на весь інший світ», – наголосив Клімкін.

І додав, що у разі відсутності домовленостей, що Росія припиняє шкодити інтересам США та їхнім союзникам і партнерам, будуть знову ескалація за ескалацією.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Бесіда двох лідерів відбулася перед зустріччю Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним, яка призначена на 16 червня.