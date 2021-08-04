Військові провели першу репетицію параду до Дня Незалежності (фото)

На злітну смугу ДП «Антонов» з’їхалися тисячі військовослужбовців та співробітників силових структур

У вівторок, 3 серпня, відбулася перша репетиція парадних розрахунків до параду військ з нагоди 30-ї річниці Дня Незалежності України. Про це сьогодні повідомляється на сайті Національної гвардії.

Зазначається, що на злітну смугу ДП «Антонов» з’їхалися тисячі військовослужбовців та співробітників силових структур.

Пішу колону зведених парадних розрахунків Національної гвардії представлятимуть чотири «коробки»: військовослужбовці спеціального навчально-тренувального батальйону «Почесна Варта», кінологічний підрозділ зі службовими собаками, курсанти Національної академії та зведений оркестр Національної гвардії України.

Передбачається, що цьогоріч парадні розрахунки пройдуть Хрещатиком новим стройовим кроком. Основною відмінністю стало те, що тепер ногу під час руху потрібно підіймати на 10-15 см.

До слова, квіткова мапа допоможе обрати найцікавіші заходи до Дня Незалежності.

Додамо, що 24 серпня в спортивному комплексі «Олімпійський» відбудеться масштабний концерт «Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності України». Режисером шоу виступає Катя Царик. Хедлайнерами заходу стануть Софія Ротару, Ірина Білик, Тарас Петриненко, Вірка Сердючка та інші відомі зірки, а транслюватиме дійство канал «1+1».

Нагадаємо, що в святковому концерті, присвяченому 30-річчю від Дня Незалежності України, візьмуть участь 35 виконавців і музичних груп.

Як повідомлялося, у межах відзначення 30-річчя Незалежності України відбудеться понад 150 святкових заходів по всій країні.

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