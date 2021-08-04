Квіткова мапа допоможе обрати найцікавіші заходи до Дня Незалежності. Деталі

В інтерактивному форматі відображатиметься місце, час та дата подій з розгорнутою інформацією про саму подію до Дня Незалежності

Платформа дозволить кожному українцю знайти подію на свій смак з будь-якого куточку України та відсвяткувати спільне свято

До Дня Незалежності в країні відбудеться понад 300 подій в усіх куточках країни. Для того, аби люди отримали доступ до інформації про всі події, Міністерство культури та інформаційної політики систематизувало їх на Цифровій мапі подій до Дня Незалежності.

Ця платформа дозволить кожному українцю обрати подію на свій смак з будь-якого куточку України та відсвяткувати День Незалежності разом з усією країною.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко прокоментував: «Аби структурувати той масштаб заходів, які проводитимуться до 30-річчя Незалежності, було створено Цифрову мапу подій. Адже щоб з кількох сотень заходів, які ми реалізуватимемо з ОДА, обрати собі декілька до вподоби, треба справді мати витримку. Саме мапа подій і спрощує цю задачу: збираючи інформацію про кожен з них в одному місці».

Цифрова мапа подій є національною єдиною платформою, що показуватиме події, які присвячені Дню Незалежності. Проєкт охоплює всі області України.

Відомо, що на мапі кожна область має свою унікальну квітку, яка має символічне значення. Натиснувши на квітку користувачі зможуть побачити події до Дня Незалежності, які відбуваються в тій чи іншій області.

Важливо, що в інтерактивному форматі відображатиметься місце, час та дата подій з розгорнутою інформацією про саму подію. Мапа також містить зручний функціонал пошуку за локацією та датою і посилання на соціальні мережі та інші зовнішні ресурси.

Завдяки Цифровій мапі користувач матиме змогу переглянути всю інформацію про події в конкретному місці та зможе спланувати відвідання.

Додамо, що 24 серпня в спортивному комплексі «Олімпійський» відбудеться масштабний концерт «Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності України». Режисером шоу виступає Катя Царик. Хедлайнерами заходу стануть Софія Ротару, Ірина Білик, Тарас Петриненко, Вірка Сердючка та інші відомі зірки, а транслюватиме дійство канал «1+1».

Нагадаємо, що в святковому концерті, присвяченому 30-річчю від Дня Незалежності України, візьмуть участь 35 виконавців і музичних груп.

Як повідомлялося, у межах відзначення 30-річчя Незалежності України відбудеться понад 150 святкових заходів по всій країні.