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НАБУ викрило схему крадіжки електроенергії на понад 700 млн грн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
НАБУ викрило схему крадіжки електроенергії на понад 700 млн грн
Правоохорнці вже затримали організатора схеми та її співучасників
фото з відкритих джерел

У 2022 році ТОВ «Юнайтед Енерджі» закупило у «Укренерго» електроенергію на суму понад 716 млн гривень

Правоохоронці розкрили схему заволодіння електричною енергією «Укренерго». Її вартість склала понад 716 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

Слідство з'ясувало, що у 2022 році ТОВ «Юнайтед Енерджі» закупило у «Укренерго» електроенергію на суму понад 716 млн гривень. Попри заборгованість компанії перед суспільством, керівник відповідного департаменту «Укренерго» не зупинив продаж.

Як повідомили правоохоронці, гарантом оплати виступив один з комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління ухвалив одноосібно, з порушенням процедури.

За версією НАБУ, електроенергію, яку отримало ТОВ «Юнайтед Енерджі», продали учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, яка підконтрольна організатору схеми. При цьому грошей за електроенергію «Укренерго» не отримало. При зверненні до банку-гаранту з вимогою погасити заборгованість було отримано відмову.

Схема заволодіння електроенергією
Схема заволодіння електроенергією
фото: nabu.gov.ua/НАБУ

За словами правоохоронців, підозри вже отримали:

  • організатор схеми;
  • директор департаменту «Укренерго»;
  • голова правління комерційного банку;
  • директор приватної компанії.

На кошти у сумі понад 700 млн грн на рахунках компаній, що беруть участь у схемі, було накладено арешт.

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Теги: Укренерго НАБУ кримінал електроенергія

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