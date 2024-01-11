НАБУ викрило схему крадіжки електроенергії на понад 700 млн грн

Правоохорнці вже затримали організатора схеми та її співучасників

У 2022 році ТОВ «Юнайтед Енерджі» закупило у «Укренерго» електроенергію на суму понад 716 млн гривень

Правоохоронці розкрили схему заволодіння електричною енергією «Укренерго». Її вартість склала понад 716 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

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Слідство з'ясувало, що у 2022 році ТОВ «Юнайтед Енерджі» закупило у «Укренерго» електроенергію на суму понад 716 млн гривень. Попри заборгованість компанії перед суспільством, керівник відповідного департаменту «Укренерго» не зупинив продаж.

Як повідомили правоохоронці, гарантом оплати виступив один з комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління ухвалив одноосібно, з порушенням процедури.

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За версією НАБУ, електроенергію, яку отримало ТОВ «Юнайтед Енерджі», продали учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, яка підконтрольна організатору схеми. При цьому грошей за електроенергію «Укренерго» не отримало. При зверненні до банку-гаранту з вимогою погасити заборгованість було отримано відмову.

Схема заволодіння електроенергією фото: nabu.gov.ua/НАБУ

За словами правоохоронців, підозри вже отримали:

організатор схеми;

директор департаменту «Укренерго»;

голова правління комерційного банку;

директор приватної компанії.

На кошти у сумі понад 700 млн грн на рахунках компаній, що беруть участь у схемі, було накладено арешт.