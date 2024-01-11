Дефіцит бюджету Росії зріс через низькі доходи на нафту і газ – Bloomberg
Бюджетний дефіцит досяг 3,2 трлн рублів ($36,1 млрд), що відповідає 1,9% ВВП Росії
Дефіцит бюджету Росії торік збільшився більше, ніж очікувалося, оскільки доходи від нафти і газу впали майже на чверть. Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що бюджетний дефіцит досяг 3,2 трлн рублів ($36,1 млрд), що відповідає 1,9% ВВП Росії.
Дефіцит збільшився, оскільки витрати перевищили прогнози на 11%. За даними Міністерства фінансів РФ, податки на нафту і газ – ключове джерело фінансування війни проти України - впали на 24% порівняно з минулим роком, але, як і раніше, становили майже третину загальних доходів бюджету минулого року.
«Потік нафтодоларів пішов на спад, оскільки ціни на російські барелі впали на тлі спаду на світовому ринку сирої нафти і посилення західних енергетичних санкцій», – пише видання.
Зниження державних доходів від нафти і газу чинить додатковий тиск на бюджет, тоді як Росія планує збільшити військові витрати майже на 70% у 2024 році.
Рішення Росії припинити більшу частину поставок трубопровідного газу в Європу призвело до зниження доходів бюджету від експортного мита на газ більш ніж на 65%.
Bloomberg пише, що щорічне падіння доходів від податку на видобуток газу на 35% минулого року відображає величезний непередбачений збір, який «Газпром» заплатив у другій половині 2022 року.
Уряд Росії також виплатив 2,9 трильйона рублів ($32,7 млрд) субсидій нафтовій промисловості торік, що ще більше знизило показник чистої виручки.
Прагнучи збільшити доходи, російський уряд у вересні вдвічі скоротив одну з субсидій нафтової промисловості. Цей крок призвів до дефіциту палива по всій Росії, що змусило уряд відновити повні субсидії і навіть ввести тимчасову заборону на експорт палива, щоб приборкати внутрішні ціни.
Ефективність санкцій знизилася через недостатній моніторинг і дотримання політики обмеження цін на нафту, яка дозволяє Росії продавати свою нафту за цінами вищими за встановлений рівень обмеження, зазначають автори.
Крім того, «лазівка в нафтопереробці» юридично дозволяє нафтопродуктам, виробленим із російської сирої нафти, надходити до країн, інших регіонів світу. Насамперед це стосується Індії, яка різко збільшила імпорт нафти з Росії.
Зазначимо, імпорт сирої нафти з РФ в Індію суттєво знизився через проблеми з платежами, чому сприяли західні санкції.
Нагадаємо, уряд Фінляндії готується заборонити імпорт російського зрідженого газу (LNG) до країни з наступного року. Гельсінкі не планують очікувати, доки він підпаде під відповідні санкції з боку Європейського союзу.
До слова, у Європейському Союзі досягли попередньої політичної згоди щодо газового регулювання, яке дозволяє країнам-членам забороняти імпорт скрапленого газу з Росії та Білорусі.
Як повідомлялося, країни Європейського союзу мають намір скоротити імпорт російського природного газу до 40–45 млрд куб. м.
Коментарі — 0