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    Вибух у Кабулі стався через ракетний удар сил США – Reuters

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    У Кабулі внаслідок ракетного обстрілу загинули щонайменше двоє людей - Вибух у Кабулі стався через ракетний удар сил США – Reuters
    У Кабулі внаслідок ракетного обстрілу загинули щонайменше двоє людей
    Фото: Reuters

    Американські військові завдали ракетного удару бойовикам та влучили у будинок

    Сполучені Штати Америки були причетні до сьогоднішнього вибуху в Кабулі. За попередньою інформацією, американські військові завдали ракетного удару бойовикам, пише Reuters.

    За словами чиновника США, який попросив не розкривати своє ім’я, сьогоднішній ракетний удар був націлений на бойовиків ІДІЛ.

    У Кабулі внаслідок ракетного обстрілу загинули щонайменше двоє людей, троє – постраждали. Серед жертв – жінки та діти, інформує місцеве видання Asvaka. Повідомляється, що ракета влучила у житловий будинок.

    Раніше повідомлялося, що у Кабулі 29 серпня прогримів новий вибух.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля аеропорту Кабула стався вибух.

    У результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули не менше 13 осіб. Серед жертв є діти та американці.

    За інформацією ЗМІ, бойовик «Ісламської держави» відповідальний за перший вибух біля аеропорту Кабула.

    До слова, Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.

    Як повідомлялося, Пентагон підтвердив загибель 12 американських військовослужбовців в результаті вибухів у аеропорту Кабула. Ще 15 військових США були поранені.

    Теги: вибух ІДІЛ ЗМІ США Австралія діти УДАР військові Велика Британія Пентагон будинок ракета
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    Вибух у Кабулі стався через ракетний удар сил США – Reuters