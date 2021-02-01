  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Гетманцев не вірить, що зарплата в Україні зрівняється з польською до 2030 року

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Аби наздогнати Польщу за рівнем зарплат Україні потрібно десь 30-40 років, вважає нардеп - Гетманцев не вірить, що зарплата в Україні зрівняється з польською до 2030 року
    Аби наздогнати Польщу за рівнем зарплат Україні потрібно десь 30-40 років, вважає нардеп

    Нардеп зазначив, що наразі Україна є найбіднішою країною Європи

    Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що середня зарплата в Україні може зрівнятись із заробітком у сусідній Польщі через 30-40 років.

    Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів.

    Гетманцев зазначив, що наразі Україна є найбіднішою країною Європи, і «потрібно думати, як наздогнати Вірменію чи Білорусь».

    «Щодо зарплат таких, як в Польщі. Я не знаю, якими розрахунками керувався прем’єр-міністр. Однак якщо ми співставимо рівень ВВП на душу населення з польським і порахуємо, то нам аби наздогнати Польщу потрібно десь 30-40 років при тому, що Польща буде стояти на місці», –наголосив нардеп.

    Раніше прем'єр-міністр України заявив, що протягом найближчих 8-9 років уряд планує наздогнати за рівнем оплати праці сусідні країни.

    «Надважливе завдання, яке ставить уряд, – це до 2030 року вийти за середніми зарплатами на рівень наших сусідів із Польщі чи Словаччини», – зазначив Шмигаль.

    Згідно із відкритими даними, станом на кінець 2020 року середня зарплата в Польщі становила 5 411 злотих на місяць, що дорівнює $1 439 або 40 573 грн. Що стосується Словаччини, то середня зарплата в цій країні, оцінюється в $1 423 або 40 118 грн.

    Також глава уряду Денис Шмигаль повідомив, на скільки цьогоріч зросте середня зарплата

    Раніше соціологи дізнались, скільки хочуть отримувати українці

    Також названо галузі, в яких платять більше.

    Читайте також: 

    Джерело: Укрінформ

    Теги: Верховна Рада Польща депутат зарплата ВВП українці Україна фінанси уряд Данило Гетманцев
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies