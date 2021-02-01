Гетманцев не вірить, що зарплата в Україні зрівняється з польською до 2030 року

Аби наздогнати Польщу за рівнем зарплат Україні потрібно десь 30-40 років, вважає нардеп

Нардеп зазначив, що наразі Україна є найбіднішою країною Європи

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що середня зарплата в Україні може зрівнятись із заробітком у сусідній Польщі через 30-40 років.

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів.

Гетманцев зазначив, що наразі Україна є найбіднішою країною Європи, і «потрібно думати, як наздогнати Вірменію чи Білорусь».

«Щодо зарплат таких, як в Польщі. Я не знаю, якими розрахунками керувався прем’єр-міністр. Однак якщо ми співставимо рівень ВВП на душу населення з польським і порахуємо, то нам аби наздогнати Польщу потрібно десь 30-40 років при тому, що Польща буде стояти на місці», –наголосив нардеп.

Раніше прем'єр-міністр України заявив, що протягом найближчих 8-9 років уряд планує наздогнати за рівнем оплати праці сусідні країни.

«Надважливе завдання, яке ставить уряд, – це до 2030 року вийти за середніми зарплатами на рівень наших сусідів із Польщі чи Словаччини», – зазначив Шмигаль.

Згідно із відкритими даними, станом на кінець 2020 року середня зарплата в Польщі становила 5 411 злотих на місяць, що дорівнює $1 439 або 40 573 грн. Що стосується Словаччини, то середня зарплата в цій країні, оцінюється в $1 423 або 40 118 грн.

Також глава уряду Денис Шмигаль повідомив, на скільки цьогоріч зросте середня зарплата.

Раніше соціологи дізнались, скільки хочуть отримувати українці.

Також названо галузі, в яких платять більше.

Джерело: Укрінформ