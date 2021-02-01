Гетманцев не вірить, що зарплата в Україні зрівняється з польською до 2030 року
Нардеп зазначив, що наразі Україна є найбіднішою країною Європи
Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що середня зарплата в Україні може зрівнятись із заробітком у сусідній Польщі через 30-40 років.
Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів.
Гетманцев зазначив, що наразі Україна є найбіднішою країною Європи, і «потрібно думати, як наздогнати Вірменію чи Білорусь».
«Щодо зарплат таких, як в Польщі. Я не знаю, якими розрахунками керувався прем’єр-міністр. Однак якщо ми співставимо рівень ВВП на душу населення з польським і порахуємо, то нам аби наздогнати Польщу потрібно десь 30-40 років при тому, що Польща буде стояти на місці», –наголосив нардеп.
Раніше прем'єр-міністр України заявив, що протягом найближчих 8-9 років уряд планує наздогнати за рівнем оплати праці сусідні країни.
«Надважливе завдання, яке ставить уряд, – це до 2030 року вийти за середніми зарплатами на рівень наших сусідів із Польщі чи Словаччини», – зазначив Шмигаль.
Згідно із відкритими даними, станом на кінець 2020 року середня зарплата в Польщі становила 5 411 злотих на місяць, що дорівнює $1 439 або 40 573 грн. Що стосується Словаччини, то середня зарплата в цій країні, оцінюється в $1 423 або 40 118 грн.
Також глава уряду Денис Шмигаль повідомив, на скільки цьогоріч зросте середня зарплата.
Раніше соціологи дізнались, скільки хочуть отримувати українці.
Також названо галузі, в яких платять більше.
Джерело: Укрінформ