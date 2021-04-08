Члени НАТО запевнили Україну в підтримці військового потенціалу

Країни звинуватили Москву в підриві деескалації на Донбасі

Представники США, Канади, Великої Британії, Литви і Польщі провели переговори з ескалації ситуації на Донбасі. Вони запевнили Україну в підтримці військового потенціалу.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Країни звинуватили Москву в підриві деескалації на Донбасі.

З боку США у зустрічі брала участь в. о. міністра оборони Аманда Дорі. Захід провів міністр оборони Великобританії Бен Уоллес. Наголошується, що країни-учасниці віртуальної зустрічі «вносять основний внесок у допомогу Україні у сфері безпеки».

«Лідери обговорили підвищення російської військової активності в регіоні. Дестабілізуючі дії Росії підривають деэскалацию напруженості, яка була досягнута угодою за посередництва ОБСЄ 27 липня 2020 року», – йдеться в повідомленні.

У Пентагоні зазначили, що країни домовилися надавати тренування українським військовим і підтримувати «вибудовування потенціалу українських збройних сил».

Нагадаємо, увечері 7 квітня стало відомо, що в Україну приїхав голова військового комітету НАТО. Він зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Хомчаком і обговорив з ним ситуацію на Донбасі.

Від початку квітня на Донбасі загинуло вже п’ятеро українських військових. Зокрема, 6 квітня біля Невельського загинув командир взводу Володимир Шпак із Чернігова. Також 6 квітня від підриву в авто в районі села Степне на Донеччині загинув солдат 1 отбр Максим Стеблянко.

3 квітня під Шумами на Донеччині підірвався сержант Сергій Сулима з 10-ї гірсько-штурмової бригади.

5 квітня від кульового поранення поблизу Авдіївки на Донеччині загинув військовослужбовець 72 омбр солдат Владислав Мороз.

5 квітня смертельне кульове поранення отримав молодший сержант Віктор Гелебрант із 92-ї окремої механізованої бригади.

Місія ОБСЄ зафіксувала з 2 по 5 квітня 1424 випадків порушення режиму припинення вогню у Донецькій області та 126 таких порушень на Луганщині