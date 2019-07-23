Разумков пообіцяв, що амністії на Донбасі не буде



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Лідер партії «Слуга Народу» Дмитро Разумков Фото: Главком

«Ніякі амністії в даному плані не поширюються ні в Україні, ні за кордоном», – зазначив Разумков

Бойові дії на Донбасі повинні бути припинені, проте в рамках цього рішення жодна амністія учасників незаконних збройних формувань неприпустима, особливо для тих осіб, хто заплямував себе участю у військових злочинах.

Про це у понеділок ввечері заявив лідер партії «Слуга Народу» Дмитро Разумков 22 липня в ефірі телеканалу ICTV.

«Якщо ми говоримо про амністію для бойовиків, людей, які замішані у військових злочинах, я думаю, що іншого варіанту бути не може, ніякі амністії в даному плані не поширюються ні в Україні, ні за кордоном», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент країни-агресора Володимир Путін наполягав, щоб Україна запровадила амністію для бойовиків на Донбасі.