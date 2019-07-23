  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Разумков пообіцяв, що амністії на Донбасі не буде

    • Розсилка
    Лідер партії &laquo;Слуга Народу&raquo; Дмитро Разумков - Разумков пообіцяв, що амністії на Донбасі не буде
    Лідер партії «Слуга Народу» Дмитро Разумков
    Фото: Главком

    «Ніякі амністії в даному плані не поширюються ні в Україні, ні за кордоном», – зазначив Разумков

    Бойові дії на Донбасі повинні бути припинені, проте в рамках цього рішення жодна амністія учасників незаконних збройних формувань неприпустима, особливо для тих осіб, хто заплямував себе участю у військових злочинах.

    Про це у понеділок ввечері заявив лідер партії «Слуга Народу» Дмитро Разумков 22 липня в ефірі телеканалу ICTV.

    «Якщо ми говоримо про амністію для бойовиків, людей, які замішані у військових злочинах, я думаю, що іншого варіанту бути не може, ніякі амністії в даному плані не поширюються ні в Україні, ні за кордоном», – зазначив він.

    Нагадаємо, раніше президент країни-агресора Володимир Путін наполягав, щоб Україна запровадила амністію для бойовиків на Донбасі.

    Читайте також
    бойовики на Донбасі Донбас партія Слуга народу Дмитро Разумков амністія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ