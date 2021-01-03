Байден заявив про бажання співпрацювати з Константинопольським патріархом

«Сподіваємося на співпрацю з вами в цей важкий час» - Байден

Байден і Варфоломій вже зустрічалися раніше кілька разів

Обраний президент США Джо Байден в листі до Константинопольського патріарха Варфоломія заявив про бажання співпрацювати з ним. Зміст послання опубліковано на сайті патріархату.

У листі Байден подякував Варфоломію за «добрі слова і добрі побажання». Він підкреслив, що обрання на президентський пост для нього велика честь, і нагадав, що попереду у нього та обраного віце-президента Камали Харріс багато роботи. «Сподіваємося на співпрацю з вами в цей важкий час», – додав політик.

Повідомляється, що до листа Байден зробив рукописну приписку. «Будьте здорові. Нам потрібно ваше керівництво», – написав він патріарху.

Раніше Байден і Варфоломій зустрічалися кілька разів. Крім того, в обраного президента США хороші відносини з американською грецькою діаспорою.

15 грудня стало відомо, що Джо Байден отримав голоси колегії вибірників, необхідні для перемоги в президентських перегонах. Нинішній американський лідер Дональд Трамп неодноразово відмовлявся визнати свою поразку на виборах президента США. Він вважає, що Байден програв вибори «з великим відривом в усіх шести штатах».

Нагадаємо, сенатори-республіканці оскаржать підсумки президентських виборів США.

Як повідомлялося, інавгурація Байдена відбудеться після поминальної церемонії за жертвами Covid-19