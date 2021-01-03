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    У світі

    Байден заявив про бажання співпрацювати з Константинопольським патріархом

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    <p>&laquo;Сподіваємося на співпрацю з вами в цей важкий час&raquo; - Байден</p> - Байден заявив про бажання співпрацювати з Константинопольським патріархом

    «Сподіваємося на співпрацю з вами в цей важкий час» - Байден

    Байден і Варфоломій вже зустрічалися раніше кілька разів

    Обраний президент США Джо Байден в листі до Константинопольського патріарха Варфоломія заявив про бажання співпрацювати з ним. Зміст послання опубліковано на сайті патріархату.

    У листі Байден подякував Варфоломію за «добрі слова і добрі побажання». Він підкреслив, що обрання на президентський пост для нього велика честь, і нагадав, що попереду у нього та обраного віце-президента Камали Харріс багато роботи. «Сподіваємося на співпрацю з вами в цей важкий час», – додав політик.

    Повідомляється, що до листа Байден зробив рукописну приписку. «Будьте здорові. Нам потрібно ваше керівництво», – написав він патріарху.

    Раніше Байден і Варфоломій зустрічалися кілька разів. Крім того, в обраного президента США хороші відносини з американською грецькою діаспорою.

    15 грудня стало відомо, що Джо Байден отримав голоси колегії вибірників, необхідні для перемоги в президентських перегонах. Нинішній американський лідер Дональд Трамп неодноразово відмовлявся визнати свою поразку на виборах президента США. Він вважає, що Байден програв вибори «з великим відривом в усіх шести штатах».

    Нагадаємо, сенатори-республіканці оскаржать підсумки президентських виборів США.

    Як повідомлялося, інавгурація Байдена відбудеться після поминальної церемонії за жертвами Covid-19

    Теги: США Джозеф Байден Дональд Трамп Вселенський патріарх Варфоломій
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