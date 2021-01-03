Байден заявив про бажання співпрацювати з Константинопольським патріархом
«Сподіваємося на співпрацю з вами в цей важкий час» - Байден
Байден і Варфоломій вже зустрічалися раніше кілька разів
Обраний президент США Джо Байден в листі до Константинопольського патріарха Варфоломія заявив про бажання співпрацювати з ним. Зміст послання опубліковано на сайті патріархату.
У листі Байден подякував Варфоломію за «добрі слова і добрі побажання». Він підкреслив, що обрання на президентський пост для нього велика честь, і нагадав, що попереду у нього та обраного віце-президента Камали Харріс багато роботи. «Сподіваємося на співпрацю з вами в цей важкий час», – додав політик.
Повідомляється, що до листа Байден зробив рукописну приписку. «Будьте здорові. Нам потрібно ваше керівництво», – написав він патріарху.
Раніше Байден і Варфоломій зустрічалися кілька разів. Крім того, в обраного президента США хороші відносини з американською грецькою діаспорою.
Нагадаємо, сенатори-республіканці оскаржать підсумки президентських виборів США.
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