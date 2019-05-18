Чубаров: 1944 рік для кримських татар триває і в 2019 році



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рефат Чубаров на прем'єрі документального фільму «1944» Фото: «Радіо Свобода»

Чубаров пригадав, як ввечері 17 травня багато хто пішов спати і не знав, що вранці в їхні будинки не просто постукають, а чобітьми виб'ють двері, і почнеться 18 травня

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров порівняв російську анексію Криму з депортацією кримських татар у 1944 році.

Таку думку він висловив під час київської прем'єри документального фільму про депортацію кримських татар «1944», повідомляє «Крим.Реалії».

«75 років... Саме в цей вечір, 17 травня, багато хто пішов спати і не знав, що вранці в їхні будинки не просто постукають, а чобітьми виб'ють двері, і почнеться 18 травня. Я хочу вас попросити уявити, що відчували ті люди...» - сказав Чубаров.

Він додав, що ввечері 17 травня побачив повідомлення Нарімана Джеляла, про те, що до нього, як і до багатьох кримським татар приходили російські силовики - із застереженням, аби у суботу вони нічого не робили.

«Отже, 1944 рік для кримських татар, на жаль, відновився в 2014-му і триває в 2019 році», – констатував Чубаров.

Нагадаємо, парламент Канади не зміг проголосувати за резолюцію про визнання депортації кримських татар актом геноциду.

Україна передасть Канаді список росіян, причетних до переслідувань жителів Криму.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що 18 травня по всій території України і на території анексованого Росією Криму о 12:00 буде оголошено хвилину мовчання в пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу.

Щорічно 18 травня в Україні згадують трагічні події 1944 року, коли корінний кримськотатарський народ радянська влада вислали за межі півострова до Центральної Азії. Всього були депортовані понад 180 тисяч людей. В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом.

Прокуратура Автономної Республіки Крим в грудні 2015 року почала розслідування у кримінальному провадженні за фактом насильницького переселення в 1944 році кримськотатарського народу та представників інших національних груп з території Кримської АРСР.