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    Чумак звільняється з Генпрокуратури

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    Віктор Чумак йде з органів прокуратури&nbsp; - Чумак звільняється з Генпрокуратури
    Віктор Чумак йде з органів прокуратури 
    Фото: Главком

    Заступник генпрокурора написав Венедіктовій заяву на звільнення

    Віктор Чумак, який до сьогоднішнього дня виконував обов'язки генерального прокурора, заявив про звільнення не лище з посади, а й з органів рпрокуратури. 

    «Я вже двічі хочу подякувати від нашої команди всім тим, хто в нас вірив і нас підтримував», - написав він у соцмережах, де розмістив заяву на звільнення.

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    На позачерговому засіданні Верховної Ради, яке ініціював президент Зеленський, парламентарі розглянули питання про призначення генерального прокурора. 269 нардепів прголосували за призначення Венедіктової новим генеральним прокурором. 

    Як повідомляв «Главком», Верховна Рада під час позачергового засідання у четвер, 5 березня, висловила недовіру генеральному прокуророві Руслану Рябошапці. Відставку генпрокурора підтримали 263 народних депутати, з яких лише 179 «слуг народу».

    Руслан Рябошапка заявив, що причиною питання про його відставку є результативність роботи генпрокурора.  

    В Офісі генпрокурора запевняють, що не очікували звільнення Рябошапки

    До слова, під час засідання фракції «Слуга народу» не пролунали прізвища інших ймовірних кандидатів на посаду генпрокурора, окрім народного депутата Сергія Іонушаса

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