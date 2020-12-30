Ціна газу у Європі зросла до максимуму за останні два роки

Надходження газу до трубопровідної мережі Європи через термінали СПГ у грудні 2020 рік знижується проти грудня 2019 року на 42%

30 грудня ціна газу зросла до $221 за тисячу кубометрів

Спотова ціна газу в Європі за один торговельний день додала відразу 9%, вийшовши на новий максимум за останні майже два роки.

Ціна газу на голландському хабі TTF (контракт «на добу вперед») з постачанням у середу, зросла до $221 за тисячу кубометрів після минулого піку в $212 із постачанням у вівторок.

Це максимальне значення за останні 23 місяці ─ з 30 січня 2019 року.

Надходження газу до трубопровідної мережі Європи через термінали СПГ у грудні 2020 рік знижується проти грудня 2019 року на 42%. Це найбільш різке падіння за весь рік (в жовтні постачання знизилися на 30%, в листопаді - на 39%).

Європа активно витрачає запаси газу з підземних сховищ. Відбори грудня 2020 року майже вдвічі перевищують рівень вилучень аналогічного періоду минулого року.

Наразі рівень заповнювання ПСГ Європи досяг 75,53%, що на 2,87 процентного пункту перевищує середній показник за попередні п'ять сезонів (72,66%). При цьому на початок сезону відбору цей розрив становив 6,75 пункту, на початок листопада ─ 4,91 пункту, на початок грудня ─ 4,59 процентного пункту.

Нагадаємо, що в Україні з 1 серпня запрацював ринок газу. Регулювання ринку було завершено, а єдина ціна на газ від держави більше не встановлюється. Відтепер ціни на газ різні і їх визначає кожен окремий постачальник для власних клієнтів, опираючись на низку факторів: ціна на оптову закупку пального, націнка тощо. Сьогодні в Україні нараховується понад 50 постачальників і домогосподарства можуть укласти договір із будь-яким із них. Процедура переходу від одного постачальника до іншого максимально спрощена: це можна зробити як онлайн, так і у відділеннях газових компаній.

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